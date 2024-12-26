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Регион
26 декабря, 19:20

Конкурс «Это у нас семейное» будут проводить в России каждый год

В России конкурс «Это у нас семейное» станет ежегодным, так как он заслужил огромную популярность среди населения — в текущем году в нём поучаствовало 102 тысячи семей. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин во время подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение» в национальном центре «Россия».

«Конкурс «Это у нас семейное» теперь будет ежегодным. Ждём всех в следующем году с большой, огромной любовью. Уверен, что нас соберётся гораздо больше. В этом году это было больше 600 тысяч человек, 102 тысячи семей», — отметил он.

«Воспитываем в детях добро»: Участники конкурса «Это у нас семейное» помогли тысячам людей
«Воспитываем в детях добро»: Участники конкурса «Это у нас семейное» помогли тысячам людей

Напомним, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов страны получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Все 300 семей – финалистов конкурса стали обладателями семейных путешествий по России от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

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АНО «Россия – страна возможностей»

Татьяна Миссуми
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