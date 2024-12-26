Конкурс «Это у нас семейное» будут проводить в России каждый год

В России конкурс «Это у нас семейное» станет ежегодным, так как он заслужил огромную популярность среди населения — в текущем году в нём поучаствовало 102 тысячи семей. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин во время подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение» в национальном центре «Россия».

«Конкурс «Это у нас семейное» теперь будет ежегодным. Ждём всех в следующем году с большой, огромной любовью. Уверен, что нас соберётся гораздо больше. В этом году это было больше 600 тысяч человек, 102 тысячи семей», — отметил он.