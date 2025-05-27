Путин не исключил участие финалистов проекта «Лидеры России» на выборах в ГД

Президент РФ Владимир Путин высказал предположение о том, что значительная часть финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» может баллотироваться в депутаты Государственной Думы на выборах 2026 года.

«В минувшем декабре стартовал второй сезон этого проекта. Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной Думы нового созыва. И многие из них наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможности».