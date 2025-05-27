Путин не исключил участие финалистов проекта «Лидеры России» на выборах в ГД
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин высказал предположение о том, что значительная часть финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» может баллотироваться в депутаты Государственной Думы на выборах 2026 года.
«В минувшем декабре стартовал второй сезон этого проекта. Его победители будут определены в 2026 году, в год выборов депутатов Государственной Думы нового созыва. И многие из них наверняка также выдвинут свои кандидатуры на суд избирателей, граждан России», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможности».
Как ранее сообщал Life.ru, в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Из 17 тысяч заявленных участников к финальным испытаниям были допущены наиболее перспективные кандидаты, успешно прошедшие дистанционный отбор.