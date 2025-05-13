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13 мая, 16:39

Очный этап конкурса «Лидеры России. Политика» стартовал в Подмосковье

Обложка © VK / Лидеры России — конкурс управленцев

Обложка © VK / Лидеры России — конкурс управленцев

В Мастерской управления «Сенеж» начался очный этап конкурса «Лидеры России. Политика», который привлёк внимание более 17 тысяч желающих. После дистанционного тестирования в финал вышли самые перспективные участники, которые на протяжении ближайших двух дней будут проходить оценочные мероприятия. По итогам этих испытаний до 100 человек получат возможность участвовать в образовательной программе, направленной на развитие их лидерских качеств и политических навыков.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия — страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек», рассказал замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он также обратил внимание на то, что победители предыдущих конкурсов занимают ключевые позиции в политической системе страны, включая мэров крупных городов и сенаторов, а также руководителей таких организаций, как российское общество «Знание» и Президентский фонд культурных инициатив.

Наставник конкурса «Лидеры России. Политика» Клишас рассказал, что самое главное для участников
Наставник конкурса «Лидеры России. Политика» Клишас рассказал, что самое главное для участников

Ранее Life.ru сообщал, что в России стартовала образовательная программа «Мастерская новых медиа», собравшая специалистов по связям с общественностью со всей страны, а также из Германии. Среди 78 отобранных пиарщиков — руководители пресс-служб и опытные сотрудники PR и GR направлений из госкомпаний, госкорпораций и коммерческих организаций.

Полина Никифорова
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