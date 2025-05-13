Очный этап конкурса «Лидеры России. Политика» стартовал в Подмосковье

В Мастерской управления «Сенеж» начался очный этап конкурса «Лидеры России. Политика», который привлёк внимание более 17 тысяч желающих. После дистанционного тестирования в финал вышли самые перспективные участники, которые на протяжении ближайших двух дней будут проходить оценочные мероприятия. По итогам этих испытаний до 100 человек получат возможность участвовать в образовательной программе, направленной на развитие их лидерских качеств и политических навыков.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия — страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек», — рассказал замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Он также обратил внимание на то, что победители предыдущих конкурсов занимают ключевые позиции в политической системе страны, включая мэров крупных городов и сенаторов, а также руководителей таких организаций, как российское общество «Знание» и Президентский фонд культурных инициатив.