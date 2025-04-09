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9 апреля, 19:15

«Мастерская новых медиа» открыла двери для российских пиарщиков

Фото © VK / Мастерская новых медиа

Фото © VK / Мастерская новых медиа

В России стартовала образовательная программа «Мастерская новых медиа», собравшая специалистов по связям с общественностью со всей страны, а также из Германии. Конкурс на обучение был впечатляющим — более 30 человек на место. Среди 78 отобранных пиарщиков — руководители пресс-служб и опытные сотрудники PR и GR направлений из госкомпаний, госкорпораций и коммерческих организаций 31 региона России, а также из Германии.

Наставниками программы стали видные эксперты: замначальника Управления Президента РФ Алексей Жарич, политолог Глеб Кузнецов и президент группы «Михайлов и партнёры» Марианна Максимовская. Лидерами по числу участников стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Архангельская и Ростовская области.

«Выпускники «Мастерской новых медиа» — опытные медиатехнологи, управленцы в медиа и пиаре, те, кто управляет информационным полем и повесткой, создаёт масштабные медиапроекты. Конкурс на программу «Связи с общественностью» в этом году — высочайший. Из 2,5 тыс. заявок отобрали лучших», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участниками программы «Мастерская новых медиа» стали специалисты из самых разных сфер деятельности. Среди них — пресс-секретарь Росстата Максим Катаев, руководитель пресс-службы «Дикой Дивизии Донбасса» Елена Соколова, PR-директор News Media Holding Евгения Валяева, а также ведущие сотрудники региональных администраций, крупных компаний и организаций.

«Пиарщик и специалист по коммуникациям должен уметь взаимодействовать с целевой аудиторией не только традиционными способами: написать релиз, выпустить сообщение, отдать новость в информагентство. Он должен понимать все способы донесения информации до человека, включая компьютерную игру, вирусное видео, сериал, фильм, театральную постановку», – отметил генеральный директор «Института развития интернета» Алексей Гореславский.

Первый модуль обучения посвящён пиару как инструменту управления повесткой. Участники встретятся с более чем 80 ведущими экспертами, включая генерального директора «Института развития интернета» Алексея Гореславского, Александра Цыпкина, Георгия Лобушкина, Петра Лидова и других ключевых фигур индустрии.

«Задачи, которые сегодня встают перед нашим государством в информационном поле, можно решить только вместе, сообща и только владея всем спектром и идеологических, и профессиональных знаний и навыков. Поэтому выпускники Мастерской объединены в сообщество, за счёт командной работы, совместного развития и обучения друг об друга и формируется результат», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

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Ольга Сливченко
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