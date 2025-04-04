Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 00:00

В Самарской области открыли международный форум «Сохранённая память»

В Самарской области открыли международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память». Это событие стало частью Года защитника Отечества. Форум объединил более 300 участников из 75 регионов России, новых территорий и стран-друзей.

Форум стал местом для общения между поколениями и обмена опытом в патриотическом воспитании. Участники запускают новые проекты по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Программа форума нацелена на создание гражданско-патриотических инициатив, которые планируют осуществить в регионах России в честь 80-летия Победы.

Форум открыл первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. В своём обращении он подчеркнул значимость вклада каждого в сохранение исторической памяти.

«Вы стали настоящей опорой для ветеранов. Желаю успехов в создании идей, которые найдут отклик в сердцах миллионов», — сказал Кириенко.

Волонтёры Победы рассказали жителям России о возвращении Крыма в родную гавань
Волонтёры Победы рассказали жителям России о возвращении Крыма в родную гавань

Событие продлится до 5 апреля и завершится церемонией на арене МТЛ. Там объявят победителей конкурса патриотических проектов на платформе «Росмолодёжь.Гранты». Мероприятие организовано в соответствии с указом президента РФ о праздновании 80-летия Победы.

Как сообщал Life.ru, ранее более 80 тысяч человек присоединились к исторической игре «1418». Она проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы».

Обложка ©

Telegram / Волонтёры Победы

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar