В Самарской области открыли международный форум «Сохранённая память»

В Самарской области открыли международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память». Это событие стало частью Года защитника Отечества. Форум объединил более 300 участников из 75 регионов России, новых территорий и стран-друзей.

Форум стал местом для общения между поколениями и обмена опытом в патриотическом воспитании. Участники запускают новые проекты по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Программа форума нацелена на создание гражданско-патриотических инициатив, которые планируют осуществить в регионах России в честь 80-летия Победы.

Форум открыл первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. В своём обращении он подчеркнул значимость вклада каждого в сохранение исторической памяти.

«Вы стали настоящей опорой для ветеранов. Желаю успехов в создании идей, которые найдут отклик в сердцах миллионов», — сказал Кириенко.

Событие продлится до 5 апреля и завершится церемонией на арене МТЛ. Там объявят победителей конкурса патриотических проектов на платформе «Росмолодёжь.Гранты». Мероприятие организовано в соответствии с указом президента РФ о праздновании 80-летия Победы.