Волонтёры Победы рассказали жителям России о возвращении Крыма в родную гавань

«Ровно 11 лет назад народ Крымского полуострова не отвернулся от своей истории и принял историческое решение — вернуться в Родную гавань, в Россию. Сегодня мы вместе с крымчанами строим будущее, основанное на общих ценностях и памяти о прошлом, а Волонтёры Победы помогают сохранить историческую правду и связь между поколениями!», - отметила Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Акция «Загадки Тавриды» прошла в самом сердце столицы, парке «Зарядье». Волонтёры Победы Москвы предлагали жителям и гостям города принять участие в викторине, проверить свои знания о достопримечательностях Крымского полуострова, а за правильные ответы и уделённое время каждому участнику викторины вручалась открытка с изображением достопримечательностей полуострова.

Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

«В такой солнечный, по-настоящему крымский день Волонтёры Победы Москвы разделяли гордость и невероятную радость от воссоединения Крыма с Россией, даже находясь от полуострова в тысяче километров. 11 лет назад жители Республики Крым и города Севастополя сделали свой осознанный гражданский выбор, и спустя такой продолжительный период мы продолжаем помнить и говорить о событиях Крымской весны, а также восхищаться уникальной историей и природой Крымского полуострова. Всеми эмоциями мы поделились с жителями сердца нашей Родины, предложив им ответить на вопросы о Крыме и подарив тёплые открытки с достопримечательностями южных регионов»,- рассказала руководитель регионального отделения в городе Москве Виктория Лотарева.

Жители Саратовской области также получили открытки от Волонтёров Победы региона. Добровольцы вместе с представителями разных общественных организаций проверяли знания прохожих о регионах Черноморского побережья. Участники с энтузиазмом отвечали на вопросы, узнавая интересные факты об исторических событиях, выдающихся личностях и культурных традициях полуострова. В качестве памятного приза за правильные ответы, каждый участник получил красочную листовку с изображением достопримечательностей Крыма и города-героя Севастополя. «Крым – одно из моих любимых мест в России! Уже на протяжении 6 лет вместе с семьёй мы открываем удивительные уголки этого замечательного места, и не променяем наш летний отдых ни на что другое. А листовки, подаренные вами, станут не только приятным сувениром, но и будут напоминать о богатой истории и красоте нашей страны!» - поделилась впечатлениями жительница Саратова Юлия.

Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Добровольцы Сахалинской областитакже организовали блиц-викторину в сквере областной библиотеки. Ребята познакомили сахалинцев с историей и знаковыми местами Крыма. Участники викторины с интересом отвечали на вопросы, открывая для себя удивительные факты о Крымском полуострове. В завершении акции всем желающим волонтёры вручили открытки с изображением достопримечательностей Крыма, которые стали приятным напоминанием о богатом культурном наследии этого региона.

Акция «Загадки Тавриды» объединила Белгородскую область, Воронежскую область, Ростовскую область, Архангельскую область, город Санкт-Петербург и другие регионы.

Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Тем временем, Волонтёры Победы Республики Крым проводят праздничный день, сопровождая уникальную передвижную выставку «Поезд Победы». В преддверии 11-й годовщины Крымской весны экспозиция прибыла на Крымский полуостров и отправилась в путешествие по разным городам. В Севастополе, Евпатории, Симферополе «Поезд Победы» сопроводили активисты Движения, организовывая группы посетителей и проводя их по вагонам, хранящим в себе историю Великой Отечественной войны.

Для самых юных добровольцев Волонтёры Победы Смоленской области провели урок памяти «Возвращение в родную гавань», где рассказали о хронологии событий 2014 года, а также показали достопримечательности Крыма. Воспитанники детских садов города Смоленска также украсили растительную визитную карточку Крыма вместе с добровольцами – у каждого участника осталась на память веточка лаванды, как одного из самых узнаваемых символов полуострова.

В Белгородской области активисты направления «Моя история» также провели Всероссийский урок памяти «Возвращение в родную гавань». Волонтёры рассказали об истории полуострова Крым и его взаимосвязи с историей России, а также о событиях Крымской весны, которые произошли в феврале-марте 2014 года. Эти события продемонстрировали, что крымчане стремятся вернуться в семейный очаг, родную гавань — Россию.

Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

«Такие уроки памяти не только освещают исторические события, но и учат нас любить и уважать свою Родину.

Меня мотивирует проводить такие уроки, хорошее взаимодействие с учениками, они слушают, запоминают и дают отдачу, выполняя задания или отвечая на вопросы»,- подчеркнула Волонтёр Победы Виктория Азарова.

Добровольцы Архангельской областипосетили Архангельский техникум строительства и экономики и провели Всероссийский урок памяти «Возвращение в родную гавань». На встрече учащиеся познакомились с ключевыми историческими событиями, связанными с Крымским полуостровом, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Особое внимание было уделено событиям 2014 года, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации. Завершился урок интерактивной викториной, в которой каждый желающий смог проверить свои знания и получить памятные призы.

Уроки памяти «Возвращение в родную гавань» также были организованы в Республике Башкортостан, Кировской области, Калужской области, Ивановской области, Ханты-Мансийском автономном округе и других субъектах.

Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Волонтёры Победы Нижегородской областитакже организовали мероприятия в честь воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В Штабе общественной поддержки состоялся телемост с Севастополем, во время которого Волонтёры Победы и представители других общественных организаций обсудили важные достижения, произошедшие в Крыму за это время, а также поделились воспоминаниями о 18 марте 2014 года.

«Я помню этот день, когда мы с мамой и папой пошли на митинг. Взрослые со слезами на глазах, флагами и песнями праздновали. Воспоминание радости и счастья. Крым наш»,- отметил один из участников телемоста Никита.

Кроме того, для нижегородских школьников прошел мастер-класс по изготовлению открыток и интерактивная викторина, во время которой они проверили свои знания об истории Крыма.

Фото © Пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»