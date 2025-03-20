Более 80 тысяч человек присоединились к исторической игре «1418»

В четверг, 20 марта, волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» провели Международную историческую интеллектуальную игру «1418» по Великой отечественной войне. Она была организована в пятый, юбилейный раз. Игра проводится в целях подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы».

«Более 80 тысяч человек из разных уголков мира смогли вспомнить события ВОВ и подготовиться к «Диктанту Победы». Благодаря трансляциям на русском, английском, испанском и французском языках к участию присоединились жители Австралии, Австрии, Азербайджана, Казахстана, Болгарии, Вьетнама, Греции, КНДР, Хорватии, США, Таджикистана и других стран. Мы побили свой собственный рекорд России, который установили в 2022 году», — поделилась зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» и Центрального совета Сторонников «Единой России», Ольга Занко.

80 тысяч человек присоединились к игре «1418». Фото © Предоставлено Life.ru

Темы игры охватывали ключевые события Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, а также важные военные операции 1945 года и роль федеральных округов России и стран СНГ в достижении Великой Победы. В командном соревновании участвовали жители Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Ведущим серии игр стал артист театра и кино Сергей Городничий. Участники из различных регионов России собирались в центрах подготовки добровольцев Международного волонтёрского корпуса, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, чтобы принять участие в просветительском мероприятии. Команды из Ханты-Мансийского автономного округа, Саратовской, Кировской, Самарской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа отвечали на вопросы интеллектуального конкурса и проверяли свои знания.

«Игра «1 418» вызвала у меня приятные, но и очень волнительные эмоции. Во время игры я чувствовала неимоверную гордость за то, что я живу в стране великих героев. <...> С уверенностью могу сделать вывод, что подобные игры помогают сохранить память и историю для будущих поколений», — сказала «Волонтёр Победы» Ханты-Мансийского автономного округа Дарья Полохова.

80 тысяч человек присоединились к игре «1418». Фото © Предоставлено Life.ru

При создании игры были использованы архивные документы, фото-, видео- и аудиохроника. Все материалы прошли экспертизу профессионального сообщества историков. Вопросы были не совсем простыми, и для их решения необходимо было применить логику и сообразительность.

«Игра оказалась непростой, вопросы были разнообразными и интересными. Самым нестандартным заданием было разгадать слово, долго сомневались «Рим» или «мир», в итоге единолично решили, что слово МИР было зашифровано в задании. Ведь во имя мира наши предки ценой огромных жертв защищали наше будущее и нашу страну в годы ВОВ», — отметил активист из Самарской области Кирилл Косарев.

80 тысяч человек присоединились к игре «1418». Фото © Предоставлено Life.ru

Игра объединила участников не только из России, но и из других стран. Для удобства игроков из разных стран и регионов РФ в один день прошло четыре игры для смежных федеральных округов, а также три игры на иностранных языках: английском, испанском и французском. Участники регистрировались на игру более чем в 60 странах: Австралии, Австрии, Болгарии, Греции, Турции, КНДР, США, Германии, Тунисе, Японии, Южной Осетии и других.

По итогам каждой из семи игр будут определены три лучших команды, которые получат памятные призы от организаторов. Лауреаты определятся исходя из наибольшего количества набранных баллов в зависимости от правильности и общего минимального времени, затраченного на ответы на вопросы.

Организаторами Международной исторической интеллектуальной онлайн-игры «1418» выступили ВОД «Волонтёры Победы», Организационный комитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества, Россотрудничества, Росмолодёжи, АНО «Диалог Регионы», движения «Юнармия», «Движения Первых».