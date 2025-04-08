Международный форум «Память Победителей» объединил участников из 52 стран

В Москве, в Музее Победы, прошёл международный форум «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». На мероприятии собрались координаторы Бессмертного полка из 52 стран, ветераны, студенты и представители патриотических организаций.

Общее фото гостей и участников форума. Фото © Предоставлено Life.ru

Форум «Память Победителей» открыла сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка Елена Цунаева, передав приветствие Президента России. В нём была отмечена важность единства в условиях нарастающего нацизма и русофобии.

«Сотни тысяч людей во всём мире по зову сердца принимают участие в масштабных шествиях «Бессмертного полка», в реализации других патриотических, творческих, информационных проектов. Такая сплочённость, верность правде приобретают особое значение в наше непростое время, когда во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», — сказано в поздравлении.

Евгений Примаков. Фото © Предоставлено Life.ru

Руководитель Федерального агентства по делам СНГ Евгений Примаков также выразил благодарность участникам за их смелость и подчеркнул, что их действия имеют большое значение, несмотря на негативные реакции правительств ряда стран. Он отметил, что многие иностранцы поддерживают мероприятия «Бессмертного полка».

Открытие Форума завершилось выступлением генерального координатора Международного «Бессмертного полка»Мгера Аветисяна, который подчеркнул, что предстоящие празднования 80-летия Великой Победы — это не только торжество, но и день памяти и благодарности. Он напомнил о героизме предков, которые отдали жизни ради свободы и национального достоинства, отметив важность передачи этих ценностей будущим поколениям.

Владимир Машков. Фото © Предоставлено Life.ru

Работа Форума стартовала с площадки Россотрудничества, где участники обсудили опыт взаимодействия соотечественников с зарубежными властями для организации патриотических мероприятий, а также пути упрощения процесса реализации запланированных акций к 80-летию Победы.

В ходе него директор театра «Современник» Владимир Машков затронул актуальную тему отмены русского наследия за границей, заявив, что культура России не подлежит отмене, так как она формировала мировое культурное пространство.

«Отменить культуру нашей Великой России невозможно, потому что она создавала все мировое культурное пространство. И продолжает создавать, поэтому даже попытки отменить культуру величайшего народа означает отменить человека», — заявил он.

Кульминацией первого дня стала церемония передачи копии Знамени Победы международным координаторам. Копии штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии вручила Ирина Дорожкина, дочь Героя Советского Союза Михаила Егорова.

К участникам обратились и потомки победителей, включая ветеранов СВО. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что такие мероприятия важны для сохранения культуры и истории для будущих поколений.

День завершился экскурсией по Музею Победы, где международные координаторы узнали о битве за Москву. Программа Форума продолжится в Александровском саду с возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата.