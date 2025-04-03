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2 апреля, 22:42

Форум президентов школ начался в Москве и собрал сотни участников со всей страны

Второй форум президентов школ начал свою работу в Москве 2 апреля. Мероприятие собрало почти 180 лидеров ученического самоуправления и свыше 90 советников директоров по воспитанию. Открытие масштабного события состоялось в Министерстве просвещения РФ.

В 2025 году центральной темой форума стало совершенствование управленческих компетенций лидеров ученического самоуправления. Участников мероприятия ждут образовательные блоки, конкурсные испытания и деловые игры. В ходе них педагогам предстоит проработать вопросы управления и освоить новые техники эффективного взаимодействия.

«Развивая ученическое самоуправление, вы развиваете Россию! Мы, со своей стороны, будем и дальше делать всё, чтобы вы могли реализовать себя на благо нашей Родины», — подчеркнул значимость форума на торжественном открытии первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
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Антон Голыбин
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