На ПМЭФ пройдут экспертные сессии о развитии городской среды

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в рамках платформы «Росконгресс Урбан Хаб» состоится серия экспертных сессий по вопросам градостроительства, развития городской среды и сохранения культурного наследия. Мероприятия пройдут при участии ДОМ.РФ и других ключевых игроков отрасли.

Как отмечают организаторы, работа платформы будет основываться на актуальных темах урбанистики, поднятых на крупнейших международных мероприятиях. Результаты дискуссий лягут в основу практических решений по поддержке градостроительной отрасли, поиску инвестиционных партнёров и проведению экспертных исследований в сфере городского развития.

Особое внимание будет уделено теме «Наследие городов», которая станет центральной в программе платформы. Эксперты обсудят современные подходы к сохранению и адаптации объектов культурного наследия, их интеграции в экономику городов.

«Городская среда стала постоянной темой обсуждений в рамках программы деловых мероприятий, организуемых Фондом Росконгресс. Комфортные условия городов и территорий не только повышают качество жизни граждан страны, но и создают основу для улучшения демографической ситуации, повышения инвестиционной привлекательности регионов, привлечения квалифицированных кадров, локализации и создания новых производств и развития малого бизнеса. В рамках дискуссий платформы «Росконгресс УрбанХаб» обсуждается поддержка городского развития с учётом специфики территорий – это позволяет обеспечить точечные меры, учитывающие особенности и потребности каждого региона страны», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Сохранение объектов культурного наследия — важнейшая задача, которую ДОМ.PФ выполняет по поручению Президента с 2024 года. Как оператор соответствующей президентской программы, мы фокусируемся на привлечении инвесторов для восстановления объектов культурного наследия, превращая их в точки роста городов. Совместно с Минкультуры России мы ведём системную работу для реконструкции исторических зданий, их адаптации к современному использованию и вовлечения в экономику города. Сотрудничество с платформой «Росконгресс Урбан Хаб» позволит нам не только найти новые решения для экономики наследия, но и по-новому взглянуть на урбанистику, вместе выработать прозрачные механизмы для реализации мастер-планов городов», – рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В рамках форума будет представлен объединённый стенд ДОМ.РФ и «Росконгресс Урбан Хаб» площадью 315 кв. м, оформленный в стиле русского модерна, он будет находиться в павильоне F КВЦ «Экспофорум». Планируется, что итоги дискуссий на платформе помогут сформировать новые подходы к разработке мастер-планов городов, включая арктические и дальневосточные регионы.