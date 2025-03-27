Эксперты ЭИСИ: развитие Арктики – одно из ключевых направлений политики президента

Развитие Арктики служит приоритетом России в XXI веке, это одно из ключевых направлений политики президента Владимира Путина. За предыдущие годы на государственном уровне приняты нормативные акты и программы, необходимые для устойчивого развития арктических регионов. Их на старте дискуссии перечислила модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

«В 2020 году Президентом Владимиром Владимировичем Путиным утверждены стратегические документы по развитию Арктики. Это Основы государственной политики РФ в Арктике и Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. <…> Действующие государственные программы дают толчок для развития наших северных арктических регионов», — отметила она.

Работу парламентариев по развитию Арктики в своем выступлении раскрыл член комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Были приняты несколько законов, касающихся Арктики, в том числе и по «северному завозу». Стоит отметить инициативу Президента по созданию «арктической ипотеки». Это очень важное решение, потому что оно позволяет людям приезжать, закрепляться в арктических регионах. В дальнейшем нам необходимо добиваться поддержки инициативы по арендному жилью. На Дальнем Востоке такая программа действует и успешно себя показывает», — указал парламентарий.

Арктика будет за нами, уверен Александр Спиридонов. Видео © ЭИСИ

Арктика – регион чрезвычайно богатый почти всеми видами природных ресурсов и по праву считается кладовой ресурсов России, подчеркнул в своем выступлении старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Россия активно развивает проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике, что открывает новые горизонты для экономики страны, позволит занять важную нишу на международном рынке. Ресурсный потенциал Арктики включает не только углеводороды, но и редкоземельные металлы, что делает регион стратегически важным для будущего экономического развития России.

«Что касается редкоземельных металлов, то действительно, Арктика имеет огромный потенциал для их добычи. Эти металлы становятся все более важными для высоких технологий, включая производство электроники и возобновляемых источников энергии. Снижение зависимости от Китая в этом сегменте может стать стратегической целью для нашей страны и многих других государств», – рассказал Игорь Юшков.

Северный морской путь — не просто транспортный коридор для перевозки грузов, это экономический и логистический пояс мирового масштаба. Такой вывод сделал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Он напомнил, что в этом году отмечается 500 лет начала освоения Россией Северного морского пути. Развитие этого торгово-транспортного коридора проходит в рамках национального проекта модернизации транспортной инфраструктуры и будет продолжаться до 2030 год.

Александр Воротников — о развитии Северного морского пути. Видео © ЭИСИ

«Планируется открытие круглогодичной навигации по Северному морскому пути. В этом году также был установлен рекорд по перевозке грузов по сравнению с прошлым годом. Грузопоток растет, и Росатом, являющийся основным оператором Северного морского пути, подчеркивает необходимость создания связей с речными портами и железнодорожным транспортом. Государство и частные компании сознательно перенаправляют грузопотоки по Северному морскому пути», – пояснил эксперт.

Член Общественной палаты РФ, директор АНО «Проектный офис «Море. Озеро. Река»» Станислав Корякин в свою очередь обратил внимание, что Россия обладает уникальным ледокольным флотом, главная гордость которого – атомоходы. Это делает нас единственной страной с таким преимуществом при использовании Северного морского пути. Ледоколы также выступают в качестве инфраструктуры для освоения Арктики, ведь их можно рассматривать как жилу и научно-исследовательскую базу. Но ледоколам необходима развитая портовая инфраструктура, которой в нашей стране также уделяется значительное внимание.

Арктика — это не только символ будущего, но и двигатель технологий, уверен политконсультант Станислав Корякин. Видео © ЭИСИ

«Стратегия пространственного развития, которая впервые вводит понятие опорных населенных пунктов. В этом перечне значительное количество арктических населенных пунктов. Например, если рассмотреть населенный пункт Сабетта, мы увидим современную промышленную площадку с развитой причальной инфраструктурой. Она используется не только для заправок, но и рассматривается как порт укрытия в случае необходимости. Наличие таких портов — больших и малых — на всем протяжении Северного морского пути критически важно для полноценного освоения региона», – отметил Корякин.

Главная богатство Арктики – это люди, считает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Панин. Он отметил, что в соответствии с поручением Президента, в пяти национальных проектах созданы соответствующие разделы, включающие в себя мероприятия, включающие реализацию мастер-планов, развитие опорных населенных пунктов Арктической зоны.

Президент предложил 16 опорных территорий, и этот процесс во многом стал лидирующим. Мы называем это «планы президентского внимания», и этот термин четко отражает происходящее. <…> Новая политика требует новой географии, новой демографии, новой стратегии пространственного развития и новой урбанистики. Потому что мы действительно попадаем в такую большую конкурентную зону, где конкурируют не только за ресурсы, но в общем-то мир находится на том этапе своего развития, когда он конкурирует прежде всего за людей. Российская Арктика в этом оказалась не исключением Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Президент предложил 16 опорных территорий, и этот процесс во многом стал лидирующим. Мы называем это "планы президентского внимания", и этот термин четко отражает происходящее. <…> Новая политика требует новой географии, новой демографии, новой стратегии пространственного развития и новой урбанистики. Потому что мы действительно попадаем в такую большую конкурентную зону, где конкурируют не только за ресурсы, но в общем-то мир находится на том этапе своего развития, когда он конкурирует прежде всего за людей. Российская Арктика в этом оказалась не исключением», – рассказал Александр Панин.

Его поддержал член исполнительного совета и председатель Комитета по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Вячеслав Завалин. По мнению эксперта, важно, чтобы на развивающихся арктических территориях людям было интересно жить.

Вячеслав Завалин считает важным, чтобы в Арктике было интересно жить. Видео © ЭИСИ

«Мы понимаем и видим по социологии, что интенсивность развития креативных индустрий в регионе напрямую влияет на, с одной стороны, желание оставаться у себя в регионе, а с другой стороны, желание туда приезжать в качестве туриста и в качестве постоянного жителя. <…> До этого Арктика, Дальний Восток развивались опережающими темпами с точки зрения инвестиций в промышленные сектора экономики. Сейчас важно такими же опережающими темпами развивать креативный сектор экономики, чтобы полноценно обеспечить главной ценностью территорий – людьми», — отметил он.

Россия — исторический лидер освоения Арктической зоны и сохраняет ведущие позиции в регионе, продолжил дискуссию доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев. Эксперт отметил, что политика нашей страны в Арктике направлена на обеспечение национальной безопасности и защите геополитических интересов.

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«Арктика — это будущее, причем не только нашей страны, но и всего мира. Безопасность и защита наших геополитических интересов напрямую связаны с Арктикой. Население растет, ресурсы становятся необходимыми, а технологическая гонка продолжается и становится все жестче. Решение лежит все же в сотрудничестве. Без него невозможно двигаться вперед. Однако это сотрудничество строится на жесткой технологической конкуренции», – уверен Павел Селезнев.

По мнению политолога, развязанная Трампом торговая война с Китаем в конечном итоге может сыграть на руку России, позволяя двигаться по этому маршруту. Китай и Индия также давно вышли за рамки стран третьего мира и теперь рассматривают Арктику как «лакомый кусок» для распределения ресурсов. Этот момент необходимо учитывать и использовать платформу БРИКС для выстраивания нужного баланса интересов всех стран, выстраивания равного геополитического диалога.