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12 марта, 11:14

Королевство Бахрейн выступит страной-гостем ПМЭФ-2025

Королевство Бахрейн было объявлено страной-гостем Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ), который пройдёт с 18 по 21 июня. Национальный павильон страны станет ключевой площадкой для демонстрации инвестиционного потенциала, а также для налаживания связей с бизнес-партнёрами и обмена опытом с экспертами.

«В последние годы Россия и Бахрейн значительно укрепили экономическое сотрудничество, развивая партнёрские отношения в таких ключевых областях, как энергетика, высокие технологии, логистика и туризм. Страны активно работают над расширением торгово-экономического взаимодействия, созданием совместных проектов в различных сферах. ПМЭФ – это важная платформа для диалога между государствами, бизнесом и экспертами», — заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В последние годы государства Персидского залива активно участвуют в Форуме для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, а Бахрейн служит ярким примером такого взаимодействия. Присвоение Королевству статуса страны-гостя ПМЭФ-2025 создаст новые возможности для углубления экономических связей, укрепления партнёрства в ключевых отраслях и достижения нового уровня сотрудничества. Участники Форума смогут глубже узнать о возможностях сотрудничества, особенно в области туризма и культурных обменов.

«Отношения между Бахрейном и Россией продолжают активно развиваться в культурной и гуманитарной сферах. Бахрейн выбрал ПМЭФ как важную платформу для представления нашего бизнеса, культуры и туризма российской аудитории», – сказал посол королевства в Москве Ахмед ас-Саати.

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Недавно делегацию из Бахрейна пригласили посетить фармацевтические предприятия России в рамках Петербургского международного экономического форума-2025. Основной темой мероприятия стала роль женщин-лидеров в современном обществе. На мероприятии присутствовали представители экосистемы российского фонда — платформы «Здоровое общество». Делегация из Бахрейна получила приглашение ознакомиться с ведущими фармацевтическими производствами и медицинскими центрами РФ во время своего официального визита на форум.

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Life.ru

Наталья Афонина
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