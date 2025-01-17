Делегацию из Бахрейна позвали посетить фармпроизводства в России на ПМЭФ-2025
Фонд «Росконгресс» продолжает укреплять международные связи, участвуя в ключевых событиях глобальной повестки. Так, в Бахрейне состоялся Международный женский экономический форум, центральной темой которого стала роль женщин-лидеров в современном мире. На мероприятие приехали представители экосистемы российского фонда – платформа «Здоровое общество».
Российскую делегацию возглавила председатель совета Евразийского женского форума Галина Карелова. В рамках программы форума состоялись встречи с министром промышленности и торговли королевства Абдуллой Аделем Абдуллой Фахро, заместителем генерального директора ООН по промышленному развитию (UNIDO) Фату Хайдара, а также главой Высшего совета по делам здравоохранения шейхом Мухаммедом Бен Абдаллой Аль Халифа и генеральным директором Национального органа по регулированию здравоохранения Королевства Бахрейн профессором Ахмедом Мохамедом Аль Ансари.
На встречах обсуждались вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, обмена лучшими практиками и внедрения актуальных тенденций в медицине. Российские специалисты презентовали ключевые национальные форумы, такие как «Здоровое общество», который пройдёт 4–6 марта 2025 года в Москве, и конгресс «Национальное здравоохранение». Делегация из Бахрейна была приглашена посетить ведущие фармацевтические производства и медицинские центры России в рамках их официального визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025).
«Создание совместных предприятий и запуск новых проектов в инновационной фармацевтике позволят объединить усилия, знания и ресурсы для разработки и производства современных лекарственных препаратов. Эти аспекты станут одними из центральных тем на форуме «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день ПМЭФ», — отметила первый заместитель директора по развитию фонда «Росконгресс», директор фонда «РК-Медицина», член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ Анастасия Столкова.
В рамках встречи также обсуждалось развитие межпарламентского сотрудничества между Россией и Бахрейном в 2025 году, развитие женской повестки стало одной из тем. Сотрудничество двух стран будет идти по 10 направлениям — в соответствии с меморандумом о расширении прав и возможностей женщин, который был подписан на четвёртом Евразийском женском форуме. Следующим шагом укрепления партнёрства государств станет участие Бахрейна в ПМЭФ-2025.
Кстати, осенью прошлого года Путин получил приглашение посетить Бахрейн. До этого в мае президент России и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели переговоры в Москве, обсудив экономическое и культурное сотрудничество. Также Путин подарил Хамаду бен Исе Аль Халифе «длинную модель» отечественного автомобиля Aurus.
Росконгресс