Делегацию из Бахрейна позвали посетить фармпроизводства в России на ПМЭФ-2025

Фонд «Росконгресс» продолжает укреплять международные связи, участвуя в ключевых событиях глобальной повестки. Так, в Бахрейне состоялся Международный женский экономический форум, центральной темой которого стала роль женщин-лидеров в современном мире. На мероприятие приехали представители экосистемы российского фонда – платформа «Здоровое общество».

Российскую делегацию возглавила председатель совета Евразийского женского форума Галина Карелова. В рамках программы форума состоялись встречи с министром промышленности и торговли королевства Абдуллой Аделем Абдуллой Фахро, заместителем генерального директора ООН по промышленному развитию (UNIDO) Фату Хайдара, а также главой Высшего совета по делам здравоохранения шейхом Мухаммедом Бен Абдаллой Аль Халифа и генеральным директором Национального органа по регулированию здравоохранения Королевства Бахрейн профессором Ахмедом Мохамедом Аль Ансари.

На встречах обсуждались вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, обмена лучшими практиками и внедрения актуальных тенденций в медицине. Российские специалисты презентовали ключевые национальные форумы, такие как «Здоровое общество», который пройдёт 4–6 марта 2025 года в Москве, и конгресс «Национальное здравоохранение». Делегация из Бахрейна была приглашена посетить ведущие фармацевтические производства и медицинские центры России в рамках их официального визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025).

«Создание совместных предприятий и запуск новых проектов в инновационной фармацевтике позволят объединить усилия, знания и ресурсы для разработки и производства современных лекарственных препаратов. Эти аспекты станут одними из центральных тем на форуме «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день ПМЭФ», — отметила первый заместитель директора по развитию фонда «Росконгресс», директор фонда «РК-Медицина», член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ Анастасия Столкова.