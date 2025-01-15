Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в РФ для расширения бизнес-контактов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пригласил вьетнамских предпринимателей в Россию на встрече с представителями бизнеса в Ханое. По словам премьера, в первую очередь иностранцам стоит посетить Петербургский международный и Восточный экономические форумы.

Оба мероприятия являются точками притяжения для деловых сообществ из разных уголков мира, подчеркнул глава кабмина. Участие в них поможет представителям Вьетнама расширить свои бизнес-контакты.

«Мы создаём возможности для зарубежных компаний приходить и активно работать на российском рынке на взаимовыгодных условиях», — отметил Мишустин.