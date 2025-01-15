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15 января, 04:38

Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в РФ для расширения бизнес-контактов

Михаил Мишустин. Обложка © Правительство России

Михаил Мишустин. Обложка © Правительство России

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пригласил вьетнамских предпринимателей в Россию на встрече с представителями бизнеса в Ханое. По словам премьера, в первую очередь иностранцам стоит посетить Петербургский международный и Восточный экономические форумы.

Оба мероприятия являются точками притяжения для деловых сообществ из разных уголков мира, подчеркнул глава кабмина. Участие в них поможет представителям Вьетнама расширить свои бизнес-контакты.

«Мы создаём возможности для зарубежных компаний приходить и активно работать на российском рынке на взаимовыгодных условиях», — отметил Мишустин.

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Напомним, что Мишустин прибыл с официальным визитом во Вьетнам 13 января. На выходе из самолёта его встретили высшие чины азиатского государства и почётный караул. Политик пробудет в гостях два дня.

Тимур Хингеев
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