Россиянам станет проще летать в одну из стран Юго-Восточной Азии
Чернышенко: Россия и Вьетнам увеличат количество взаимных авиарейсов
Приняты решения об увеличении числа авиарейсов между Россией и Вьетнамом. Перелёты будут осуществлять в том числе и вьетнамские компании, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Мы видим, что такие решения сходу принимаются. В частности, по увеличению числа взаимных авиарейсов. Не только российских компаний — сейчас две летают — будут летать ещё вьетнамские компании. Для этого российской перестраховочной компанией специальные тарифы для пролётов будут устанавливаться», — уточнил политик.
На данный момент прямые рейсы во Вьетнам выполняют авиакомпании «Аэрофлот» (из Москвы в Хошимин) и «ИрАэро» (из Иркутска в Ханой).
А накануне сообщалось, что глава кабмина Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным двухдневным визитом. А сегодня утром он возложил венок к Мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Также в Ханое прошли российско-вьетнамские переговоры с участием Мишустина и премьера Вьетнама Фам Минь Тиня.
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