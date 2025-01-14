Россиянам станет проще летать в одну из стран Юго-Восточной Азии

Приняты решения об увеличении числа авиарейсов между Россией и Вьетнамом. Перелёты будут осуществлять в том числе и вьетнамские компании, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что такие решения сходу принимаются. В частности, по увеличению числа взаимных авиарейсов. Не только российских компаний — сейчас две летают — будут летать ещё вьетнамские компании. Для этого российской перестраховочной компанией специальные тарифы для пролётов будут устанавливаться», — уточнил политик.

На данный момент прямые рейсы во Вьетнам выполняют авиакомпании «Аэрофлот» (из Москвы в Хошимин) и «ИрАэро» (из Иркутска в Ханой).