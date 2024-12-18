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18 декабря, 00:03

Посол Лабецкий: России и Бразилии нужно наладить прямое авиасообщение

Россия и Бразилия должны сосредоточиться на создании устойчивых логистических связей между двумя странами. Для этого необходимо организовать прямое авиасообщение и развивать морские маршруты, которые позволят обходить недружественные державы. Соответствующее заявление в интервью ТАСС сделал посол РФ в южноамериканском государстве Алексей Лабецкий.

По словам дипломата, несмотря на внушительное расстояние между двумя государствами, необходимо добиться быстрых и комфортных рейсов между Москвой и бразильскими городами вроде Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«Нужно стремиться сделать всё для того, чтобы между нашими странами существовало прямое авиасообщение, чтобы выстраивались морские транспортные потоки, которые облегчают ведение двусторонней торговли в обход воротил в сфере морских перевозок, которые не относятся к числу наших друзей», — отметил посол.

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Напомним, что в ноябре с заявлением о предстоящих обсуждениях запуска прямых авиарейсов между Россией и Бразилией выступил и посол латиноамериканской республики в Москве Родриго Баэна Соарес. Он отметил, что страна была бы рада принять большой поток туристов из РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Leandro Marques

Тимур Хингеев
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