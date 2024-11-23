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23 ноября, 12:31

Между Россией и Бразилией могут запустить прямые авиарейсы

Посол Соарес заявил, что Бразилия и Россия обсудят запуск прямых рейсов

В скором времени планируется обсуждение запуска прямых авиарейсов между Россией и Бразилией. С таким заявлением выступил посол латиноамериканской республики в Москве Родриго Баэна Соарес в беседе с ТАСС.

«Есть ряд вопросов, которые ещё предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание», — сказал дипломат.

Он отметил, что Бразилия была бы рада принять большой поток туристов из России, прямые рейсы повлияют положительно. Соарес добавил, что в этом году товарооборот между странами превысит $12 миллиардов.

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Авиакомпании могут обязать платить пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга

Недавно сообщали, что российские авиакомпании в скором времени смогут возобновить полёты в Малайзию. Известно, что количество полётов будет зависеть от востребованности туристов и экономической целесообразности для перевозчиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Николай Рюмин
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