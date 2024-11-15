Авиакомпании могут обязать платить пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга
Сенатор Гибатдинов предложил запретить овербукинг для авиаперевозчиков
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру транспорта Роману Старовойту с предложением запретить авиакомпаниям «сверхбронирование авиабилетов» — так называемый овербукинг. Соответствующее письмо есть в распоряжении РИА «Новости».
«Прошу сообщить позицию, возглавляемого вами ведомства относительно возможности внесения в законодательство термина «сверхбронирование билетов» и его нормативный запрет, увеличения штрафных санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира», — говорится в обращении.
Также Гибатдинов предложил выплачивать по 25% стоимости билета тем, кто не попал на рейс из-за овербукинга. На данный момент пострадавшие могут взыскивать средства только через суд, а без иска перевозчики идут на это неохотно. По словам сенатора, такая практика нарушает права пассажиров.
Разбирательства со сверхбронированием авиабилетов идут не первый год. В декабре 2023 года одна из российских авиакомпаний незаконно отказала в перелёте двум пассажирам, которые приобрели билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург. Позже компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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