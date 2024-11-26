Запад начал терять огромные суммы на авиаперелётах из-за решения Москвы

Европейские и американские авиакомпании начали сокращать количество рейсов в Китай из-за запрета на использование воздушного пространства России. Теперь западные авиаперевозчики обходят территорию РФ и это, соотвественно, увеличивает продолжительность полётов и приводит к дополнительным расходам, сообщает РИА «Новости».

«Например, Finnair лишилась около 80 процентов направлений», — обратил внимание основатель сервиса безопасности полётов RunAvia Андрей Патраков, заявив, что из-за подобных новых правил на данный момент начали закрываться некоторые маршруты

В августе 2019 года авиакомпания выполняла 42 рейса в неделю из Хельсинки в Китай, а к августу 2024 года она сократила их количество до трёх. Также снизилась интенсивность полётов в Гонконг.

Подобные меры принимают и крупнейшие авиакомпании США, такие как American Airlines, а также британская British Airways и австралийская Qantas. Согласно расчётам российского Минтранса, обход воздушного пространства России обходится иностранным перевозчикам в 37,5 миллиона долларов в неделю, что составляет 1,95 миллиарда долларов в год.