В России может появиться свой широкофюзеляжный самолёт для полётов за рубеж

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что России необходим свой широкофюзеляжный самолёт для полётов за рубеж. На его создание потребуется много времени, сроки изготовления — после 2030 года, отметил глава ведомства.

«Конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим (широкофюзеляжный самолёт. — Прим. Life.ru.). Первая задача — это среднемагистральные самолёты — это «Суперджет» и МС-21. Но, конечно, в перспективе, сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлинённые версии, или какие-то другие самолёты», — сказал Алиханов в эфире «Россия 24».

Министр добавил, что для таких самолётов потребуются новые двигатели с более серьёзной тягой, например ПД-35. Алиханов призвал при создании лайнеров ориентироваться не только на внутренний рынок.

Перспективный двигатель ПД-35 сейчас находится на стадии разработки. Проводится целый ряд научных исследований для создания линейки двигателей одного семейства. При этом ПД-14 уже сертифицирован и в конце марта — начале апреля следующего года начнутся полёты в полностью импортозамещённом МС-21.