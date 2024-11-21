Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:53

В России может появиться свой широкофюзеляжный самолёт для полётов за рубеж

Глава Минпромторга Алиханов: России нужно создать свой широкофюзеляжный самолёт

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что России необходим свой широкофюзеляжный самолёт для полётов за рубеж. На его создание потребуется много времени, сроки изготовления — после 2030 года, отметил глава ведомства.

«Конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим (широкофюзеляжный самолёт. — Прим. Life.ru.). Первая задача — это среднемагистральные самолёты — это «Суперджет» и МС-21. Но, конечно, в перспективе, сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлинённые версии, или какие-то другие самолёты», — сказал Алиханов в эфире «Россия 24».

Министр добавил, что для таких самолётов потребуются новые двигатели с более серьёзной тягой, например ПД-35. Алиханов призвал при создании лайнеров ориентироваться не только на внутренний рынок.

Перспективный двигатель ПД-35 сейчас находится на стадии разработки. Проводится целый ряд научных исследований для создания линейки двигателей одного семейства. При этом ПД-14 уже сертифицирован и в конце марта — начале апреля следующего года начнутся полёты в полностью импортозамещённом МС-21.

Чемезов: «Ростех» начнёт выпуск МС-21 с 2025 года, а Superjet New — с 2026 года
Чемезов: «Ростех» начнёт выпуск МС-21 с 2025 года, а Superjet New — с 2026 года

Ранее в России сняли с рейсов 34 самолёта семейства Airbus A320/A321neo. Причём до половины из них могут в принципе не вернуться к полётам. Всего в нашей стране 66 таких «эйрбасов».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AzleenRamli

Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Антон Алиханов
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar