Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 05:30

Починить нельзя: В России снимают с полётов 34 Airbus

«Ъ»: В России по техпричинам заморозили полёты половины самолётов Airbus neo

В России авиаперевозчики сняли с рейсов 34 самолёта семейства Airbus A320/A321neo. Это составляет половину всего парка воздушных судов данного типа в стране, пишет «Коммерсантъ». Причиной называются сложности в техническом обслуживании двигателей.

Известно, что всего в нашей стране 66 таких «эйрбасов». Причём до половины из них, утверждает газета, могут в принципе не вернуться к полётам.

На данных моделях самолётов установлены новые двигатели, которые невозможно отремонтировать в России из-за нехватки запчастей. Сообщается, что воздушные суда могут полностью снять с эксплуатации уже в 2026 году.

Самолёт Москва – Тбилиси подал сигнал бедствия после вылета из Внуково
Самолёт Москва – Тбилиси подал сигнал бедствия после вылета из Внуково

Недавно импортозамещённый Ту-214 совершил первый полёт в рамках программы лётных испытаний. Самолёт, оборудованный как летающая лаборатория, поднялся в воздух с аэродрома Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С. П. Горбунова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Hackert

Николай Рюмин
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar