Починить нельзя: В России снимают с полётов 34 Airbus

В России авиаперевозчики сняли с рейсов 34 самолёта семейства Airbus A320/A321neo. Это составляет половину всего парка воздушных судов данного типа в стране, пишет «Коммерсантъ». Причиной называются сложности в техническом обслуживании двигателей.

Известно, что всего в нашей стране 66 таких «эйрбасов». Причём до половины из них, утверждает газета, могут в принципе не вернуться к полётам.

На данных моделях самолётов установлены новые двигатели, которые невозможно отремонтировать в России из-за нехватки запчастей. Сообщается, что воздушные суда могут полностью снять с эксплуатации уже в 2026 году.