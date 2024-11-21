Импортозамещённый самолёт Ту-214 поднялся в воздух после восстановления
Самолёт Ту-214 впервые поднялся в воздух. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»
Импортозамещённый Ту-214 совершил первый полёт в рамках программы лётных испытаний, сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Самолёт, используемый в качестве летающей лаборатории, поднялся в воздух с аэродрома Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С. П. Горбунова. Полёт длился 1 час 10 минут, его программа была выполнена в полном объёме.
Самолёт Ту-214 впервые поднялся в воздух. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»
Воздушное судно с бортовым номером 64509 имеет долгую историю. Оно было введено в эксплуатацию в 2007 году авиакомпанией «Трансаэро», но с 2015 года находилось на хранении. Летом 2024 года самолёт восстановили и снова ввели в строй. После первой фазы работ он был отправлен на Минский завод гражданской авиации № 407, где его окрасили в фирменный стиль ОАК. Затем воздушное судно вернулось в Казань для дальнейшего дооснащения.
Ранее «Ростех» направил в Воздушно-космические силы России новые самолёты Су-57 и Су-35С. Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах лётчиками Министерства обороны.