Сразу пять инцидентов с российскими Superjet 100 произошло всего за один день

Сразу пять авиаинцидентов произошли с самолётами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) за 24 ноября. На это обратил внимание телеграм-канал «Авиаторщина».

«Вчерашний день для самолётов Superjet 100 действительно выдался крайне неудачным. С ними произошло сразу пять авиационных инцидентов: по два у авиакомпаний «Азимут» и «Россия», ещё один — у «Ред Вингс», — говорится в публикации.

Первым в хронологическом порядке было происшествие с бортом компании «Азимут», следовавшим из Уфы в Красноярск. Пилоты самолёта перед снижением сообщили в диспетчерскую, что у них очень низкий уровень жидкости в гидросистеме, запросили разрешение остановиться на ВПП после посадки и буксировку тягачом. Аварийную ситуацию не объявляли. Похожая проблема произошла у SSJ-100, летевшего из Петербурга в Москву. Командир воздушного судна принял решение продолжать полёт и запросил подготовить буксир в пункте назначения. По итогу самолёт успешно сел и самостоятельно зарулил на стоянку, но последующий осмотр подтвердил наличие течи в гидросистеме.

А через 2,5 часа другой SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вспыхнул во время посадки в воздушной гавани Антальи. Всех находившихся внутри эвакуировали, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, а пожар был быстро потушен.