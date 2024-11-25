Сразу пять инцидентов с российскими Superjet 100 произошло всего за один день
«Авиаторщина»: Сразу 5 авиаинцидентов произошло с самолётами SSJ-100 сутки
Сразу пять авиаинцидентов произошли с самолётами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) за 24 ноября. На это обратил внимание телеграм-канал «Авиаторщина».
«Вчерашний день для самолётов Superjet 100 действительно выдался крайне неудачным. С ними произошло сразу пять авиационных инцидентов: по два у авиакомпаний «Азимут» и «Россия», ещё один — у «Ред Вингс», — говорится в публикации.
Первым в хронологическом порядке было происшествие с бортом компании «Азимут», следовавшим из Уфы в Красноярск. Пилоты самолёта перед снижением сообщили в диспетчерскую, что у них очень низкий уровень жидкости в гидросистеме, запросили разрешение остановиться на ВПП после посадки и буксировку тягачом. Аварийную ситуацию не объявляли. Похожая проблема произошла у SSJ-100, летевшего из Петербурга в Москву. Командир воздушного судна принял решение продолжать полёт и запросил подготовить буксир в пункте назначения. По итогу самолёт успешно сел и самостоятельно зарулил на стоянку, но последующий осмотр подтвердил наличие течи в гидросистеме.
А через 2,5 часа другой SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вспыхнул во время посадки в воздушной гавани Антальи. Всех находившихся внутри эвакуировали, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, а пожар был быстро потушен.
Ещё два инцидента произошли ближе к полуночи. Сперва в сочинском аэпорту SSJ-100 компании Red Wings при разгоне по взлётно-посадочной полосе был вынужден остановить взлёт из-за обнаруженной поломки. А через несколько минут после этого в кабине пилотов другого Suhoi Superjet-100, который заходил на посадку в петербургском Пулково, высветилось уведомление о неисправности в конструкции шасси. Лётчики сообщили о проблеме диспетчерам, самолёт зашёл на второй круг, а в аэропорту объявили режим тревоги. Сама посадка, к счастью, прошла гладко.
Авиаинцидент с трагическими последствиями случился и утром 25 ноября. Ранее Life.ru рассказывал, что Boeing 737, арендованный компанией DHL, упал на жилой дом, подлетая к аэропорту Вильнюса. Один из пилотов не пережил крушения, остальные трое находившихся на борту госпитализированы с травмами. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы, включая взрыв груза на борту, террористический акт и ошибку лётчиков.
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