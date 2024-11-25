Одной из версий авиакатастрофы у аэропорта в Вильнюсе является теракт

Полиция Литвы не стала исключать версию о том, крушение грузового самолёта в Вильнюсе — дело рук террористов. Об этом сообщил генеральный комиссар Арунас Паулаускас, его слова приводит LRT.

При этом он отметил, что более вероятной причиной авиакатастрофы является техническая неполадка или человеческий фактор, нежели теракт.