Одной из версий авиакатастрофы у аэропорта в Вильнюсе является теракт
Полиция рассматривает версию с терактом на разбившемся в Вильнюсе самолёте
Место крушения самолёта в Вильнюсе. Фото © X / Brian’s Breaking News and Intel
Полиция Литвы не стала исключать версию о том, крушение грузового самолёта в Вильнюсе — дело рук террористов. Об этом сообщил генеральный комиссар Арунас Паулаускас, его слова приводит LRT.
При этом он отметил, что более вероятной причиной авиакатастрофы является техническая неполадка или человеческий фактор, нежели теракт.
«Это одна из версий, которую придётся изучить и проверить. Впереди долгая работа. Я думаю, что осмотр места происшествия, сбор улик и прочего может занять целую неделю. Ответов в ближайшее время не будет», — заявил Паулаускас.
Напоминаем, что утром 25 ноября Boeing 737, арендованный компанией DHL, рухнул на жилой дом на подходе к аэропорту Вильнюса. В результате происшествия погиб член экипажа судна, двое выживших были доставлены в больницу. СМИ считают, что причиной крушения мог стать взрыв на борту.