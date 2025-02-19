Беглов утвердил план мероприятий по подготовке Петербурга к ПМЭФ-2025

Санкт-Петербург активно готовится к проведению Петербургского международного экономического форума, который состоится с 18 по 21 июня этого года. Важным шагом стало утверждение губернатором Александром Бегловым плана мероприятий по подготовке к ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба форума.

«ПМЭФ — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. По итогам форума прошлого года мы заняли лидирующее место в стране по объёму инвестиций, подписав 69 соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Задача города как принимающей стороны — создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошёл результаты прошлого года как в плане заключённых соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников», — заявил Беглов.

План мероприятий включает в себя вопросы подготовки транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности, размещения участников, а также формирования деловой, культурной и спортивной программ. В соответствии с ним работают региональные власти совместно с профильными федеральными службами.