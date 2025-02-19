Беглов утвердил план мероприятий по подготовке Петербурга к ПМЭФ-2025
Санкт-Петербург активно готовится к проведению Петербургского международного экономического форума, который состоится с 18 по 21 июня этого года. Важным шагом стало утверждение губернатором Александром Бегловым плана мероприятий по подготовке к ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба форума.
«ПМЭФ — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. По итогам форума прошлого года мы заняли лидирующее место в стране по объёму инвестиций, подписав 69 соглашений на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Задача города как принимающей стороны — создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошёл результаты прошлого года как в плане заключённых соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников», — заявил Беглов.
План мероприятий включает в себя вопросы подготовки транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности, размещения участников, а также формирования деловой, культурной и спортивной программ. В соответствии с ним работают региональные власти совместно с профильными федеральными службами.
Глава города подчеркнул, что мероприятия деловой программы будут традиционно сосредоточены на стратегических приоритетах развития как Санкт-Петербурга, так и страны в целом. В рамках культурной и спортивной программ ПМЭФ также пройдут мероприятия для горожан. В частности, состоится фестиваль культуры «Петербургские сезоны», организованный совместно с Администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры России. Кроме того, вновь пройдёт международная многодневная велогонка «Золото Ладоги».
Напомним, что в прошлом году ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Главной темой форума стала «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Прибыли гости из 136 стран. На встрече было подписано свыше 980 соглашений на сумму 6,4 триллиона рублей.
Life.ru