«Героические профессии выбирал»: Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Во время посещения образовательного центра «Сириус» президент РФ Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах. Общаясь со школьниками, он ответил на вопрос о том, кем хотел стать в детстве. Российский лидер признался, что в раннем возрасте сложно вспомнить конкретные стремления, но позже его привлекали профессии, связанные с героизмом.

«Чем больше позитивного внешнего влияния, тем ярче и конкретнее становятся наши планы и мечты. У меня тоже были свои. Когда стал взрослее и выбирал профессию, я хотел стать то лётчиком, то моряком, героические профессии выбирал», — отметил глава государства.