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Регион
19 мая, 18:48

«Героические профессии выбирал»: Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Путин признался, что мечтал в детстве стать лётчиком или моряком

Путин на встрече с учащимися центра «Сириус». Обложка © Life.ru

Путин на встрече с учащимися центра «Сириус». Обложка © Life.ru

Во время посещения образовательного центра «Сириус» президент РФ Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах. Общаясь со школьниками, он ответил на вопрос о том, кем хотел стать в детстве. Российский лидер признался, что в раннем возрасте сложно вспомнить конкретные стремления, но позже его привлекали профессии, связанные с героизмом.

«Чем больше позитивного внешнего влияния, тем ярче и конкретнее становятся наши планы и мечты. У меня тоже были свои. Когда стал взрослее и выбирал профессию, я хотел стать то лётчиком, то моряком, героические профессии выбирал», — отметил глава государства.

По словам Путина, со временем его стали вдохновлять люди, преданные служению своей стране. Это, как он объясняет, и определило его выбор жизненного пути, начиная с работы во внешней разведке и заканчивая нынешней должностью. Завершая беседу, президент призвал юных слушателей найти дело, которое будет настолько увлекательным, что они захотят посвятить ему все свои силы.

В Кремле раскрыли, о чём 2 часа говорили Путин и Трамп
В Кремле раскрыли, о чём 2 часа говорили Путин и Трамп

А ранее сегодня Путин провёл двухчасовой разговор с президентом США Дональдом Трампом. Life.ru публиковал полное заявление российского по итогам беседы. После разговора с Путиным Трамп, в свою очередь, анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.

Наталья Демьянова
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