Для ветеранов СВО и их семей организовали тур по городам-героям

В рамках патриотической инициативы «Своих не бросаем!» 175 участников специальной военной операции (СВО) и их близкие из 12 российских регионов России начали железнодорожное путешествие под названием «Города Великой Победы». Их маршрут пролегает через Смоленск и Тулу. Организатором мероприятия выступил фонд «Защитники Отечества».

Военные и их семьи отправятся в путешествие по городам-героям на комфортабельном поезде-отеле. В программу включены экскурсии по музеям, памятникам и другим знаковым местам. Перед отправлением для участников была организована ознакомительная прогулка по Белорусскому вокзалу с рассказом о его истории.







«В год 80-летия Великой Победы особого внимания заслуживают города-герои – символы беспримерного мужества и стойкости. Посещение этих мест – дань памяти поколению защитников. Такие поездки дарят героям СВО и их семьям яркие впечатления ещё и потому, что они чувствуют искреннее радушие и заботу местных жителей, обретают новых друзей. Но главное – эти путешествия помогают ветеранам СВО и их родным отвлечься от трудностей, восстановить силы», — отметила статс-секретарь и замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

В 2024 году проект «Своих не бросаем!» организовал 12 поездок для более чем 2300 ветеранов СВО и членов семей погибших участников из 76 регионов России. Участники смогли выбрать один из пяти маршрутов, включающих посещение городов, связанных с Великой Победой, путешествие по Золотому кольцу, знакомство с Карелией, Уралом («Малахит») и волжскими городами («Волжский вояж»).