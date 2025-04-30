Ветеран СВО получил спортивный протез ноги благодаря фонду «Защитники Отечества»
Ветеран СВО Владислав Малахов. Обложка © Предоставлено Life.ru
Ветеран СВО из Донецкой Народной Республики (ДНР) получил спортивный протез правой ноги, которую потерял в ходе боевых действий почти десять лет назад. Об этом Life.ru рассказали в фонде «Защитники Отечества».
Владиславу Малахову 31 год. После Евромайдана он не смог остаться в стороне и вступил в ряды добровольческого батальона «Оплот», чтобы защитить родной край. В 2016 году во время операции в Красногоровке Владислав получил тяжёлое минно-взрывное ранение ноги. После первой помощи его отправили в госпиталь. К сожалению, мужчине пришлось ампутировать конечность.
Ветеран СВО Владислав Малахов в зоне боевых действий. Фото © Предоставлено Life.ru
Несмотря на проблемы со здоровьем, Владислав вернулся на службу после реабилитации. В 2018 году был уволен с военной службы. Через четыре года началась специальная военная операция, и мужчина снова оказался на фронте. Малахов получил должность заместителя командира роты. В 2024 году по решению военно-врачебной комиссии был комиссован из Вооружённых сил. За время службы мужчину наградили медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги» и «За участие в СВО».
Ветеран СВО Владислав Малахов с семьёй. Фото © Предоставлено Life.ru
Владислав узнал о фонде «Защитники Отечества» от сослуживца, работающего социальным координатором в филиале организации в Торезе. Фонд помог ветерану получить спортивный протез и пройти военно-врачебную комиссию для подтверждения военной травмы. Теперь в планах — адаптация жилья. Сейчас Владислав проводит всё своё свободное время с семьёй и воспитывает пятилетнюю дочку.
Ветеран СВО Владислав Малахов с супругой. Фото © Предоставлено Life.ru
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