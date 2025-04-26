Ветеран СВО получил новую профессию благодаря фонду «Защитники Отечества»

Ветеран СВО из Тульской области Андрей Скорый вернулся к гражданской жизни и возглавил спортивный клуб в родном регионе. До участия в спецоперации он был руководителем предприятия, но с началом СВО принял решение встать на защиту Родины, заключив контракт с Министерством обороны. За проявленную храбрость в боях, где он получил ранение, Андрей был награждён Медалью «За Храбрость» II степени, сообщили Life.ru в фонде «Защитники Отечества».

При поддержке социального координатора Скорый смог оформить региональную выплату за полученное ранение, пройти диспансеризацию и получить справку об участии в СВО для последующего оформления субсидии на покупку автомобиля.

С завершением службы актуальным стал вопрос и о трудоустройстве. Летом в посёлке Ревякино Тульской области ремонтировался спортивный клуб, которому требовался руководитель. Глава Ясногорского района Владимир Мухин предложил Скорому возглавить это учреждение и заняться развитием спорта в посёлке. Под его руководством клуб будет продолжать организовывать занятия для семей бойцов СВО и ветеранов боевых действий.

Андрей Скорый теперь руководит спортивным клубом. Фото © Предоставлено Life.ru

Не ограничиваясь участием в событиях фонда «Защитники Отечества», Андрей Александрович также уделяет значительное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Работа координатора фонда очень важна для вернувшихся ветеранов. Приходя домой, ты не знаешь куда обратиться, а здесь у тебя появляется человек, который направит и поможет в любых вопросах», — поделился он.

Ветеран СВО воспитывает подрастающее поколение. Фото © Предоставлено Life.ru

Ветеран СВО после службы не оставил свои любимые увлечения, такие как путешествия, туризм и рыбалка. Кроме того, по приглашению социального координатора он с супругой посещает театр.

О своих хобби Андрей Александрович тоже не забыл. Фото © Предоставлено Life.ru