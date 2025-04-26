Ветеран СВО получил новую профессию благодаря фонду «Защитники Отечества»
Фонд «ЗО»: Ветеран СВО из Тульской области Скорый стал руководителем спортклуба
Андрей Скорый. Обложка © Предоставлено Life.ru
Ветеран СВО из Тульской области Андрей Скорый вернулся к гражданской жизни и возглавил спортивный клуб в родном регионе. До участия в спецоперации он был руководителем предприятия, но с началом СВО принял решение встать на защиту Родины, заключив контракт с Министерством обороны. За проявленную храбрость в боях, где он получил ранение, Андрей был награждён Медалью «За Храбрость» II степени, сообщили Life.ru в фонде «Защитники Отечества».
При поддержке социального координатора Скорый смог оформить региональную выплату за полученное ранение, пройти диспансеризацию и получить справку об участии в СВО для последующего оформления субсидии на покупку автомобиля.
С завершением службы актуальным стал вопрос и о трудоустройстве. Летом в посёлке Ревякино Тульской области ремонтировался спортивный клуб, которому требовался руководитель. Глава Ясногорского района Владимир Мухин предложил Скорому возглавить это учреждение и заняться развитием спорта в посёлке. Под его руководством клуб будет продолжать организовывать занятия для семей бойцов СВО и ветеранов боевых действий.
Андрей Скорый теперь руководит спортивным клубом. Фото © Предоставлено Life.ru
Не ограничиваясь участием в событиях фонда «Защитники Отечества», Андрей Александрович также уделяет значительное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
«Работа координатора фонда очень важна для вернувшихся ветеранов. Приходя домой, ты не знаешь куда обратиться, а здесь у тебя появляется человек, который направит и поможет в любых вопросах», — поделился он.
Ветеран СВО воспитывает подрастающее поколение. Фото © Предоставлено Life.ru
Ветеран СВО после службы не оставил свои любимые увлечения, такие как путешествия, туризм и рыбалка. Кроме того, по приглашению социального координатора он с супругой посещает театр.
О своих хобби Андрей Александрович тоже не забыл. Фото © Предоставлено Life.ru
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал активнее привлекать ветеранов СВО на управленческие и руководящие должности. По его словам, эти люди обладают уникальным опытом решения самых трудных задач, всегда действуя в интересах Отечества.