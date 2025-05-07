В столице стартовали Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов спецоперации
В Москву прибыли более ста ветеранов СВО из всех регионов России
В столице с 7 по 9 мая пройдут Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов спецоперации. Мероприятие было приурочено к 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и двухлетию самой организации. Сенатор Алексей Кондратьев в беседе с Life.ru рассказал про работу Ассоциации ветеранов специальной военной операции.
Алексей Кондратьев. Видео © Life.ru
«Нам сегодня нужно понимать, какие отрасли и специальности сегодня востребованы. По мере возвращения с фронта мы должны заинтересовать людей пойти работать в эти отрасли, чтобы получать достойную заработную плату. <...> При этом тот продукт, который они производят, должен быть интегрирован в задачи развития экономики страны. Вот в этом наша задача», — поделился он.
В Москву прибыли более ста делегатов из всех регионов РФ, которые собрались для обмена опытом, обсуждения ключевых инициатив и развития общенационального движения. В среду, 7 мая, проходят церемония открытия, презентация проекта «СВОй труд» совместно с Минстроем России и творческий вечер участников проекта «Творец».
В Москву прибыли более ста делегатов. Видео © Life.ru
В четверг, 8 мая, состоятся экспертные и стратегические сессии, включающие обсуждение лучших региональных практик, взаимодействия с грантовыми фондами, создания музеев о героях спецоперации, а также презентация проекта «Братство здесь» по поддержке раненых в госпиталях. 9 мая делегаты Ассоциации в качестве почётных гостей посетят Парад Победы.
Герой России Алексей Романов, который освобождал Первомайское и Попасную, поделился достижениями Ассоциации. По его словам, организация установила уже около 200 судеб пропавших без вести, проведя генетические экспертизы и анализы.
Алексей Романов. Видео © Life.ru
«У нас в каждом субъекте РФ есть региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Эта работа проделана», — отметил Романов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что все приглашённые мировые лидеры долетят до Москвы на Парад Победы. Так представитель Кремля высказался о визите зарубежных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фоне атак украинских дронов. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил визит в столицу. Также на Параде не будет присутствовать глава Лаоса Тхонглун Сисулит.
Life.ru