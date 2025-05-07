Президент Азербайджана не будет присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой визит на Парад Победы, который пройдёт в Москве 9 мая. Об этом в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков о визите Алиева. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвящённых Гейдару Алиеву», — рассказал представитель Кремля.

Также на Параде в честь празднования 80-летия Великой Победы не будет присутствовать глава Лаоса Тхонглун Сисулит, который заразился коронавирусом. Вместо него приедет министр иностранных дел.