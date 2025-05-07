Президент Азербайджана не будет присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая
Ушаков: Глава Азербайджана отменил визит на Парад Победы
Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / dpa
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой визит на Парад Победы, который пройдёт в Москве 9 мая. Об этом в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков о визите Алиева. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвящённых Гейдару Алиеву», — рассказал представитель Кремля.
Также на Параде в честь празднования 80-летия Великой Победы не будет присутствовать глава Лаоса Тхонглун Сисулит, который заразился коронавирусом. Вместо него приедет министр иностранных дел.
Ранее Life.ru рассказывал, главы каких стран приедут в Москву на Парад Победы. В столицу прибудут лидеры многих иностранных государств. В числе их есть как союзники России, так и те, кто продолжает вести двойную игру и помогать противникам нашей страны.