В Грузии День Победы 9 мая сохраняет особый статус, несмотря на политические изменения последних десятилетий. Как рассказала россиянка, проживающая в Тбилиси, для старшего поколения этот праздник остается священным — память о подвиге в Великой Отечественной войне передаётся в семьях от ветеранов к внукам.

«Старшее поколение в Грузии, что называется «советской закалки». Многие из них с теплом вспоминают годы СССР, а День Победы для них — святой праздник. Причем отмечается он именно 9 числа, а не 8, как в Европе. Здесь прозападные силы не смогли изменить традицию», — поделилась она в беседе с РИА «ФедералПресс».

Любовь к фильму «Отец солдата» и уважение к фронтовикам демонстрируют, что некоторые духовные «скрепы» оказались сильнее политической конъюнктуры. Как отмечает собеседница агентства, даже в условиях современной поляризации общества победа над фашизмом остаётся объединяющей ценностью для грузин разных поколений и взглядов. Наличие в стране ветеранов-долгожителей, лично заставших войну, помогает сохранять живую связь с героическим прошлым.