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Регион
7 мая, 13:47

Более 170 тысяч живых цветов украсили Кремль и Александровский сад ко Дню Победы

Фото © Управление делами Президента Российской Федерации

Фото © Управление делами Президента Российской Федерации

К 9 Мая центр Москвы традиционно преобразится. Как сообщает официальный телеграм-канал Управления делами Президента Российской Федерации, у стен Кремля и в Александровском саду расцветёт праздничное оформление, посвящённое 80-летию Великой Победы. В этом году москвичей и гостей столицы вновь порадуют масштабные цветочные композиции.

Осенью 2024 года специалисты Управления делами Президента высадили на кремлёвских клумбах 100 тысяч луковиц тюльпанов. Весной они превратились в яркое цветущее полотно, наполняя сердце столицы настроением весны и памяти.

К ним добавились 70 тысяч виол, высаженных в конце апреля. Композиции оформлены в цветах российского триколора и стилизованы под георгиевскую ленту — один из символов Дня Победы.

Цветы у стен Кремля не только украшают город, но и создают живой памятник уважения к подвигу поколений. Они встречают горожан, гостей столицы и участников парада, напоминая о благодарности и гордости за тех, кто приближал Победу.

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А ранее Life.ru сообщал, что иностранных лидеров, прибывающих в Москву на юбилей Победы, встречает грандиозная Георгиевская лента. Вдоль маршрута кортежей на территории Кремля установлены специальные конструкции с полотнами в чёрно-оранжевых цветах символа Победы.

Марина Фещенко
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