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Регион
7 мая, 13:42

Уже заменили дорожные знаки: Волгоград стал Сталинградом в преддверии 9 Мая

Волгоград переименовали в Сталинград на время мероприятий ко Дню Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shushonok

К празднованию Дня Победы Волгограду на время вернули историческое название, и город вновь стал Сталинградом. Там уже приступили к замене дорожных знаков в соответствии с изменением. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В городе уже меняют дорожные знаки. Видео © Telegram / Администрация Волгограда

Речь идёт о дорожных знаках «Начало населённого пункта» и «Конец населённого пункта», на которых указано название «Сталинград».

В администрации Волгограда добавили, что название города меняется девять раз в год. Так местные власти и жители чтят память о доблестном подвиге, совершённом в годы Великой Отечественной войны. Переименование происходит:

  • 2 февраля — в День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве;
  • 23 февраля — в День защитника Отечества;
  • 8 мая — в День присвоения городу почётного звания «Город-герой»;
  • 9 мая — в День Победы,
  • 22 июня в — День памяти и скорби;
  • 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией;
  • 3 сентября — в День Победы над милитаристской Японией;
  • 9 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом;
  • 9 декабря — в День Героев Отечества.
Путин назвал условие, при котором Волгограду могут вернуть название Сталинград
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Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области не обсуждают вопрос о переименовании города на постоянной основе и возвращении ему исторического название. Как уточнили в регионе, выносить данную тему на референдум не спешат. Вопрос о смене названия касается только аэропорта Волгограда. Президент РФ уже подписал указ.

Ольга Сливченко
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