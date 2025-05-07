Уже заменили дорожные знаки: Волгоград стал Сталинградом в преддверии 9 Мая
Волгоград переименовали в Сталинград на время мероприятий ко Дню Победы
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К празднованию Дня Победы Волгограду на время вернули историческое название, и город вновь стал Сталинградом. Там уже приступили к замене дорожных знаков в соответствии с изменением. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
В городе уже меняют дорожные знаки. Видео © Telegram / Администрация Волгограда
Речь идёт о дорожных знаках «Начало населённого пункта» и «Конец населённого пункта», на которых указано название «Сталинград».
В администрации Волгограда добавили, что название города меняется девять раз в год. Так местные власти и жители чтят память о доблестном подвиге, совершённом в годы Великой Отечественной войны. Переименование происходит:
- 2 февраля — в День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве;
- 23 февраля — в День защитника Отечества;
- 8 мая — в День присвоения городу почётного звания «Город-герой»;
- 9 мая — в День Победы,
- 22 июня в — День памяти и скорби;
- 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией;
- 3 сентября — в День Победы над милитаристской Японией;
- 9 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом;
- 9 декабря — в День Героев Отечества.
Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области не обсуждают вопрос о переименовании города на постоянной основе и возвращении ему исторического название. Как уточнили в регионе, выносить данную тему на референдум не спешат. Вопрос о смене названия касается только аэропорта Волгограда. Президент РФ уже подписал указ.