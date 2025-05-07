Уже заменили дорожные знаки: Волгоград стал Сталинградом в преддверии 9 Мая

К празднованию Дня Победы Волгограду на время вернули историческое название, и город вновь стал Сталинградом. Там уже приступили к замене дорожных знаков в соответствии с изменением. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В городе уже меняют дорожные знаки. Видео © Telegram / Администрация Волгограда

Речь идёт о дорожных знаках «Начало населённого пункта» и «Конец населённого пункта», на которых указано название «Сталинград».

В администрации Волгограда добавили, что название города меняется девять раз в год. Так местные власти и жители чтят память о доблестном подвиге, совершённом в годы Великой Отечественной войны. Переименование происходит: 2 февраля — в День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве;

23 февраля — в День защитника Отечества;

8 мая — в День присвоения городу почётного звания «Город-герой»;

9 мая — в День Победы,

22 июня в — День памяти и скорби;

23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией;

3 сентября — в День Победы над милитаристской Японией;

9 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом;

9 декабря — в День Героев Отечества.