С переименованием Волгограда в Сталинград решили притормозить
«Ъ»: Власти региона решили не спешить с переименованием Волгограда в Сталинград
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Власти Волгоградской области пока не планируют возвращать городу название Сталинград и не собираются проводить референдум по этому вопросу, сообщает «Коммерсантъ».
В региональной администрации уточнили, что обращений с инициативой проведения референдума не поступало, и сбор подписей также не ведётся. На данный момент вопрос о возвращении имени Сталинград касается лишь аэропорта Волгограда — соответствующий указ уже подписал президент Владимир Путин.
«Дальше покажет время. Мы будем проводить социологические исследования. Если увидим, что у людей есть такая потребность, что порядка 80% поддерживают — тогда можно будет выходить на референдум», — пояснил председатель Волгоградской облдумы, глава Совета ветеранов и один из сторонников переименования Александр Блошкин.
Ранее Владимир Путин отмечал, что идея возвращения Волгограду его исторического названия имеет свою логику, однако решение, по его словам, должны принимать сами жители региона.