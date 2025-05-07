В преддверии 9 Мая участились атаки беспилотников на Москву, что вызывает вопросы о реальных целях Киева. Военкор Александр Коц выделил четыре возможные причины таких действий со стороны Украины.

Во-первых, вероятна попытка сорвать праздничные мероприятия и приезд иностранных делегаций на Парад Победы. Эти атаки могут быть направлены на подрыв международного престижа России в важный для страны момент.

«Во-первых, их корёжит от нашего парада. Уверен, что первая и основная цель — это сорвать приезд на Парад делегаций из трёх десятков стран», — приводит его слова kp.ru.

Во-вторых, нельзя исключать простую «хуторскую вредность» — желание испортить праздник любым способом, включая срыв воздушной части парада. Такие действия напоминают скорее акты вандализма, чем стратегические военные операции.

В-третьих, атаки создают психологическое давление на гражданское население, вызывая ощущение тревоги и незащищённости. Это проявляется в задержках авиарейсов и общем дискомфорте в предпраздничные дни.

В-четвёртых, существует версия, что Киев сознательно провоцирует Россию на ответные действия, чтобы затем обвинить её в нарушении объявленного моратория. Однако Москва чётко обозначила, что оставляет за собой право реагировать на любые провокации.