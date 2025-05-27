Защитник и Спаситель: В России появится необычный памятник павшим воинам
Памятник павшим воинам установят в Георгиевском храме в Московской области
Памятник павшим воинам, который появится в Георгиевском храме. Обложка © Telegram / Павел Островский
Памятник павшим воинам создадут в Георгиевском храме в Московской области. По словам православного священника Павла Островского, работа по изготовлению монумента началась.
«Уже приступили к работе по изготовлению памятника павшим воинам, который будет установлен на территории нашего храма. Памятник будет отлит из бронзы и установлен на постаменте из цельного гранита», — рассказал Островский.
На подножье памятника написано: «Сегодня восстаю с тобою воскресшим», а над аркой: «Ибо от смерти к жизни и с земли к небесам Христос Бог нас перевёл, песнь победную поющих». По словам Островского, все расходы на изготовление бронзового мемориала на себя взяли благотворители, которые решили сохранить свои имена в тайне. Изготовление и установка памятника займёт несколько месяцев.
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