Защитник и Спаситель: В России появится необычный памятник павшим воинам

Памятник павшим воинам создадут в Георгиевском храме в Московской области. По словам православного священника Павла Островского, работа по изготовлению монумента началась.

«Уже приступили к работе по изготовлению памятника павшим воинам, который будет установлен на территории нашего храма. Памятник будет отлит из бронзы и установлен на постаменте из цельного гранита», — рассказал Островский.

На подножье памятника написано: «‎Сегодня восстаю с тобою воскресшим», а над аркой: «‎Ибо от смерти к жизни и с земли к небесам Христос Бог нас перевёл, песнь победную поющих». По словам Островского, все расходы на изготовление бронзового мемориала на себя взяли благотворители, которые решили сохранить свои имена в тайне. Изготовление и установка памятника займёт несколько месяцев.