Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 10:23

Защитник и Спаситель: В России появится необычный памятник павшим воинам

Памятник павшим воинам установят в Георгиевском храме в Московской области

Памятник павшим воинам, который появится в Георгиевском храме. Обложка © Telegram / Павел Островский

Памятник павшим воинам, который появится в Георгиевском храме. Обложка © Telegram / Павел Островский

Памятник павшим воинам создадут в Георгиевском храме в Московской области. По словам православного священника Павла Островского, работа по изготовлению монумента началась.

«Уже приступили к работе по изготовлению памятника павшим воинам, который будет установлен на территории нашего храма. Памятник будет отлит из бронзы и установлен на постаменте из цельного гранита», — рассказал Островский.

На подножье памятника написано: «‎Сегодня восстаю с тобою воскресшим», а над аркой: «‎Ибо от смерти к жизни и с земли к небесам Христос Бог нас перевёл, песнь победную поющих». По словам Островского, все расходы на изготовление бронзового мемориала на себя взяли благотворители, которые решили сохранить свои имена в тайне. Изготовление и установка памятника займёт несколько месяцев.

В Тыве торжественно открыли памятник 18-летнему Шаману, спасшему девять сослуживцев
В Тыве торжественно открыли памятник 18-летнему Шаману, спасшему девять сослуживцев

Ранее Life.ru рассказал, что в Донецкой народной Республике (ДНР) открыли пятник бойцу СВО, погибшему 5 марта 2022 года в Волновахе. Солдат был сыном полпреда президента РФ в УрФО Артёма Жоги, а также героем России и ДНР. Монумент изготовил проект «Аллея российской славы».

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar