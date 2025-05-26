В Тыве торжественно открыли памятник 18-летнему Шаману, спасшему девять сослуживцев

В селе Ийи-Тал Республики Тыва торжественно открыли памятник 18-летнему военнослужащему с позывным Шаман, героически погибшему в ходе специальной военной операции. Как рассказала мать бойца Татьяна, её сын с детства мечтал о военной службе и сознательно выбрал этот путь.

В Тыве открыли памятник 18-летнему Герою России, погибшему на СВО. Видео © Telegram / IZ.RU

«Он так очень хотел быть военным. Вплоть до того, что он нашёл метод пойти на специальную военную операцию, чтобы стать военным», — приводит её слова газета «Известия».

Перед последним заданием боец успел позвонить матери. Как выяснилось позже, в том бою Шаман ценой собственной жизни спас девять сослуживцев, сознательно вызвав огонь противника на себя. О гибели военного матери сообщил его сослуживец с позывным Тайга. 6 декабря 2024 года Указом Президента России отважный наводчик был посмертно награждён орденом Мужества.