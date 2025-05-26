«Живая память»: Полпред Жога открыл в Донбассе памятник погибшему на СВО сыну
В Ясиноватой ДНР открыли памятник Владимиру Жоге
В Ясиноватой ДНР открыли памятник Владимиру Жоге. Обложка © Telegram/ ЖОГА
В городе Ясиноватая Донецкой народной Республики (ДНР) полпред президента РФ в УрФО Артём Жога открыл памятник своему сыну Владимиру Жоге, который погиб 5 марта 2022 года в Волновахе. Он является героем России и Донецкой народной Республики.
«Это живая память о моём сыне, который отдал свою жизнь, защищая мирных жителей. Для меня очень важно, что память о нём живёт. Особенно здесь, на Донецкой земле, которую он так любил», — написал в своём телеграм-канале Артём Жога.
Содействие в установке памятника оказали город Златоуст Челябинской области, а инициатором выступил Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов. Бюст героя изготовил проект «Аллея российской славы».
Ранее, 5 марта, в Донецке почтили память Героя России, комбата «Спарты» Владимира Жоги. В честь годовщины траура в столице ДНР состоялась церемония возложения цветов к его памятнику. Жога добавил, что его сын никогда не стремился к военной карьере, но, когда в его дома пришла война, первым поднялся на бой с оружием в руках, потому что был честным, принципиальным и бесстрашным.