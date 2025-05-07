«Ельцин-центр» ответил на призыв полпреда Жоги стать «патриотичнее»

В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили, что организация ведёт постоянный диалог с властями и действует в рамках законодательства. Этот комментарий был дан в ответ на предложение полпреда президента в УрФО Артёма Жоги о необходимости придания площадке «большей патриотичности».

«Ельцин-центр» на протяжении десяти лет активно сотрудничает с региональными властями и полпредством президента, что является важным фактором его успешной деятельности. В организации выразили надежду на дальнейшее укрепление этих связей.

«Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров», — приводит РБК заявление пресс-службы площадки.

Ранее Жога, выступая перед свердловскими журналистами, предложил скорректировать деятельность «Ельцин-центра», чтобы усилить его патриотическую направленность. Он уточнил, что претензии касаются не самого центра, а приглашаемых туда спикеров, придерживающихся антироссийских взглядов.