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Регион
7 мая, 13:50

«Ельцин-центр» ответил на призыв полпреда Жоги стать «патриотичнее»

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили, что организация ведёт постоянный диалог с властями и действует в рамках законодательства. Этот комментарий был дан в ответ на предложение полпреда президента в УрФО Артёма Жоги о необходимости придания площадке «большей патриотичности».

«Ельцин-центр» на протяжении десяти лет активно сотрудничает с региональными властями и полпредством президента, что является важным фактором его успешной деятельности. В организации выразили надежду на дальнейшее укрепление этих связей.

«Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров», — приводит РБК заявление пресс-службы площадки.

Ранее Жога, выступая перед свердловскими журналистами, предложил скорректировать деятельность «Ельцин-центра», чтобы усилить его патриотическую направленность. Он уточнил, что претензии касаются не самого центра, а приглашаемых туда спикеров, придерживающихся антироссийских взглядов.

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А ранее Владимир Путин заявил, что для российских детей особенно важно расти и развиваться, опираясь на примеры патриотизма. Также глава государства высоко отметил роль героев СВО в воспитании подрастающего поколения.

Наталья Демьянова
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