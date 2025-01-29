«Моя бабушка — первая леди»: Внучка Ельцина открыла фотовыставку в Москве

Выставка под названием «Моя бабушка — первая леди» посвящена супруге экс-президента Наине Ельциной. Всего на открытии собрались 150 гостей, среди которых были родные, политики и послы иностранных государств. На мероприятие только не приехала сама Наина Ельцина, которой вскоре исполнится 93 года. Однако она испекла и передала через родственников своё знаменитое печенье, которым угощали гостей на входе.

«Я понимала, что шансы на успех – 50 на 50. Бабушка не любит сниматься, для неё улыбнуться на камеру – мучение, она чувствует в этом какую-то фальшь. Но удивительным образом она легко дала добро. Мы с ней меняли точки съёмки, она переодевалась, ждала, пока выставляется свет, сама предлагала варианты. Хотя всё это было непросто, я провела с бабушкой прекрасное время – я была вознаграждена прекрасными часами общения», — рассказала Мария Юмашева.