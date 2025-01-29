Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 13:45

«Моя бабушка — первая леди»: Внучка Ельцина открыла фотовыставку в Москве

В «Ельцин-Центре» открылась выставка внучки первого президента России Юмашева

Внучка Ельцина открыла свою выставку в Москве. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Внучка Ельцина открыла свою выставку в Москве. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв

Выставка внучки первого президента России Бориса Ельца открылась в столичном «Ельцин-центре». Создателем экспозиции стала Мария Юмашева.

Выставка под названием «Моя бабушка — первая леди» посвящена супруге экс-президента Наине Ельциной. Всего на открытии собрались 150 гостей, среди которых были родные, политики и послы иностранных государств. На мероприятие только не приехала сама Наина Ельцина, которой вскоре исполнится 93 года. Однако она испекла и передала через родственников своё знаменитое печенье, которым угощали гостей на входе.

«Я понимала, что шансы на успех – 50 на 50. Бабушка не любит сниматься, для неё улыбнуться на камеру – мучение, она чувствует в этом какую-то фальшь. Но удивительным образом она легко дала добро. Мы с ней меняли точки съёмки, она переодевалась, ждала, пока выставляется свет, сама предлагала варианты. Хотя всё это было непросто, я провела с бабушкой прекрасное время – я была вознаграждена прекрасными часами общения», — рассказала Мария Юмашева.

Стало известно, какой день Наина Ельцина считает самым счастливым в жизни с первым президентом РФ
Стало известно, какой день Наина Ельцина считает самым счастливым в жизни с первым президентом РФ

Ранее Life.ru рассказал, что в штаб-квартире ООН создали выставку, которую приурочили к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Создателем экспозиции стал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Посмотреть экспонаты уже успели члены иностранных дипмиссий и журналисты.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Борис Ельцин
  • Наина Ельцина
  • Другие новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar