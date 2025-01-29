«Моя бабушка — первая леди»: Внучка Ельцина открыла фотовыставку в Москве
В «Ельцин-Центре» открылась выставка внучки первого президента России Юмашева
Внучка Ельцина открыла свою выставку в Москве. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Выставка внучки первого президента России Бориса Ельца открылась в столичном «Ельцин-центре». Создателем экспозиции стала Мария Юмашева.
Выставка под названием «Моя бабушка — первая леди» посвящена супруге экс-президента Наине Ельциной. Всего на открытии собрались 150 гостей, среди которых были родные, политики и послы иностранных государств. На мероприятие только не приехала сама Наина Ельцина, которой вскоре исполнится 93 года. Однако она испекла и передала через родственников своё знаменитое печенье, которым угощали гостей на входе.
«Я понимала, что шансы на успех – 50 на 50. Бабушка не любит сниматься, для неё улыбнуться на камеру – мучение, она чувствует в этом какую-то фальшь. Но удивительным образом она легко дала добро. Мы с ней меняли точки съёмки, она переодевалась, ждала, пока выставляется свет, сама предлагала варианты. Хотя всё это было непросто, я провела с бабушкой прекрасное время – я была вознаграждена прекрасными часами общения», — рассказала Мария Юмашева.
Ранее Life.ru рассказал, что в штаб-квартире ООН создали выставку, которую приурочили к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Создателем экспозиции стал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Посмотреть экспонаты уже успели члены иностранных дипмиссий и журналисты.