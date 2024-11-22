Стало известно, какой день Наина Ельцина считает самым счастливым в жизни с первым президентом РФ

Вдова экс-президента России Бориса Ельцина призналась, что самым счастливым днём супружеской жизни для неё стал день, когда муж объявил о своей отставке — 31 декабря 1999 года. Об этом журналу Marie Claire рассказала внучка Мария Юмашева. По её словам, Наина Ельцина выходила замуж за «самого красивого и статного парня факультета» и строителя и вовсе не мечтала стать первой леди России.

«Она хотела спокойной семейной жизни рядом с любимым человеком. Но в какой-то момент с любимым человеком случилась, наверное, самая беспокойная жизнь, которую только можно представить», — поделилась Юмашева.

Внучка бывшего президента и первой леди России также призналась, что восхищается Наиной Иосифовной, которая представляла страну на «восьмёрках», заседаниях ООН, в парламентах мира, хотя никогда не хотела подобной жизни для себя и своей семьи. В день, когда Ельцин объявил о своей отставке, женщина плакала, не веря, что произошло освобождение.

«Она (Наина Ельцина, — Прим. Life.ru) плакала, не веря, что это освобождение случилось. Всё, этот страшный груз, который десять лет лежал на его плечах, больше не будет давить и мучить его и всю нашу семью. Так и случилось, дедушка расцвел в отставке, помолодел, и вместе с ним помолодела и бабушка», — поделилась внучка Ельциных.

Юмашева также рассказала, что сейчас редко видит бабушку — три-четыре раза в год, когда приезжает в Москву. Наине Ельциной 92 года, после смерти мужа она остались жить в столице. Сейчас бывшая первая леди общается с дочками, внуками и правнуками, занимаемся скандинавской ходьбой и огородом.