Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни
Ренат Акчурин. Обложка © Wikipedia / The Russian Presidential Press and Information Office
Известный кардиохирург Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства Татарстана в Москве.
«Ему вверяли свои жизни тысячи людей. Среди его пациентов были и первые лица государства, начиная от российского президента Бориса Ельцина, и совсем простые люди», — говорится в сообщении.
Акчурин также занимался наукой и был наставником для молодых врачей. Хирург стал известен тем, что в 1996 году провёл сложную операцию на сердце президенту Борису Ельцину. После вмешательства медика политик смог выдвинуться на второй срок.
Кроме того, на протяжении долгих лет Акчурин поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года он возглавлял Клуб врачей при Полпредстве Татарстана. О дате и времени прощания с хирургом сообщат дополнительно.
А ранее Life.ru писал, что умер выдающийся физик, академик РАН Александр Бугаев. Создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн ушёл из жизни в возрасте 77 лет.