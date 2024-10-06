Оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин умер на 79-м году жизни

Известный кардиохирург Ренат Акчурин умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства Татарстана в Москве.

«Ему вверяли свои жизни тысячи людей. Среди его пациентов были и первые лица государства, начиная от российского президента Бориса Ельцина, и совсем простые люди», — говорится в сообщении.

Акчурин также занимался наукой и был наставником для молодых врачей. Хирург стал известен тем, что в 1996 году провёл сложную операцию на сердце президенту Борису Ельцину. После вмешательства медика политик смог выдвинуться на второй срок.

Кроме того, на протяжении долгих лет Акчурин поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года он возглавлял Клуб врачей при Полпредстве Татарстана. О дате и времени прощания с хирургом сообщат дополнительно.