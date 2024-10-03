Умер выдающийся физик, академик РАН Александр Бугаев

Российский учёный, создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик Российской академии наук Александр Бугаев ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в РАН.

«Александр Степанович Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем. На основе его работ были созданы многие приборы нового типа, среди которых высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн», — рассказал президент учреждения Геннадий Красников.

Также разработки Бугаева легли в основу создания СВЧ-резонаторов, генераторов, модуляторов, расширителей и ограничителей динамического диапазона. Без научных достижений учёного не появились бы молекулярно-электронные датчики движения, в том числе сейсмографы, геофоны и другие аналогичные приборы, добавил Красников.

Бугаев был удостоен премии Ленинского комсомола, Государственной премии РФ в области науки и техники, почётной грамоты президента РФ за заслуги в развитии отечественной науки. На счету учёного и другие награды.