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1 октября, 18:49

Умер бывший посол России в Чили Громов

МИД: Экс-посол России в Бразилии и Чили Василий Громов умер в возрасте 88 лет

Василий Громов. Обложка © Telegram / МИД России

Василий Громов. Обложка © Telegram / МИД России

Василий Громов, бывший посол России в Бразилии и Чили, а также экс-директор Латиноамериканского департамента МИД России, умер 1 октября в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства иностранных дел России.

«Первого октября 2024 года скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ, посол в отставке Василий Петрович Громов (1936 – 2024) ... В 1992-1996 годах – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чили. С декабря 1996 года по январь 1999 года – директор Латиноамериканского департамента МИД России. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бразилии и в Суринаме по совместительству», — рассказали в министерстве.

В ходе службы он получил медали «За трудовое отличие» (1981 год) и «В память 850-летия Москвы» (1997 год), а также Почётные грамоты от Президиума Верховного Совета РСФСР (1986 год) и Министерства иностранных дел России (2002 год).

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Также сегодня скончался народный артист Российской Федерации, композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Последний месяц артист уже не вставал с постели. Его госпитализировали с подозрением на очередной инсульт, но врачи не смогли спасти маэстро. Президент России Владимир Путин почтил память легендарного музыканта, отметив, что память о нём останется навсегда.

Александра Мышляева
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