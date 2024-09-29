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29 сентября, 10:14

На 78-м году жизни умерла символ «культурной революции в Китае», позднее переехавшая в США

WSJ: Умерла символ «культурной революции» в Китае Сун Биньбинь

Сун Биньбинь. Обложка © Wikipedia

Сун Биньбинь. Обложка © Wikipedia

В Соединённых Штатах ушла из жизни символ «культурной революции» в Китае Сун Биньбинь. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что дочь одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК), генерала Сун Жэньцюна, умерла 16 сентября в Нью-Йорке. Ей было 77 лет. За активную деятельность Сун Биньбинь стала не менее известной, чем её отец. В 1960 годах она считалась лидером хунвейбинов — «красных охранников», которые подчинялись приказам Мао Цзэдуна. Учителей, распространявших идеи, противоречащие революционным, она призывала преследовать.

В США Сун Биньбинь лучше знали благодаря научной деятельности. В 1989-м она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.

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Мария Любицкая
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