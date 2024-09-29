На 78-м году жизни умерла символ «культурной революции в Китае», позднее переехавшая в США

В Соединённых Штатах ушла из жизни символ «культурной революции» в Китае Сун Биньбинь. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что дочь одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК), генерала Сун Жэньцюна, умерла 16 сентября в Нью-Йорке. Ей было 77 лет. За активную деятельность Сун Биньбинь стала не менее известной, чем её отец. В 1960 годах она считалась лидером хунвейбинов — «красных охранников», которые подчинялись приказам Мао Цзэдуна. Учителей, распространявших идеи, противоречащие революционным, она призывала преследовать.

В США Сун Биньбинь лучше знали благодаря научной деятельности. В 1989-м она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте.