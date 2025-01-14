В штаб-квартире ООН открылась выставка, приуроченная к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Экспозицию открыл постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, а её посетителями стали члены иностранных дипмиссий и журналисты.

«На нашей выставке вы узнаете о голоде и смерти, о разлученных семьях и навсегда потерянных детях, о боли и отчаянии людей. Вы увидите письма детей, которые записывали даты смерти своих родных и ждали своей собственной погибели», — заявил дипломат в ходе открытия.

Небензя добавил, что мир не должен забывать о преступлениях, которые учинили немецкие войска и их европейские союзники в Ленинграде. Это вопрос не только памяти, но и установления истинной справедливости по отношению к жертвам страшной трагедии.