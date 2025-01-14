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Регион
14 января, 00:54

Британия пригласила на заседание СБ ООН неонациста из «Азова»* с татуировками СС

Бывший боец националистического батальона «Азов»* Валерий Горишний выступил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по приглашению Великобритании. Это всё, что нужно знать о моральных принципах современной западной дипломатии, заявил в рамках встречи зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

«Горишний имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС «Мёртвая голова» и является большим поклонником этой танковой дивизии СС», — подчеркнул российский дипломат на неформальном заседании по обращению с украинскими военнопленными.

Полянский напомнил, что эсэсовцы из «Мёртвой головы» причастны к убийству 97 британских военнопленных в 1940 году. Он выразил надежду, что информация о действиях постпредства Соединённого Королевства получит широкую огласку в Британии.

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Согласно недавнему докладу ООН, практически все российские военнопленные подвергались пыткам на Украине. Кроме того, украинские операторы БПЛА добивали тяжело раненых солдат ВС РФ на поле боя. Причём под удары нередко попадали и сослуживцы боевиков ВСУ.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sovastock

Анатолий Цейко
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