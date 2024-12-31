В ООН раскрыли тотальные пытки ВСУ по отношению к российским пленным

Почти все российские военные подвергаются пыткам в украинском плену. Это следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года. Там говорится, что 24 из 25 опрошенных российских военнопленных сообщили, что к ним применяли пытки.

«За отчётный период УВКПЧ опросило 25 российских военнопленных в украинских местах содержания, в том числе в недавно открытом лагере «Захид-4» во Львове. Все, кроме одного, сообщили, что в 2024 году подвергались пыткам или жестокому обращению на одном или нескольких этапах пребывания в плену», — говорится в докладе Управления верховного комиссара.

Кроме того, 14 бойцов заявили, что подвергались сексуальному насилию.