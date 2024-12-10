На Украине сейчас огромное количество человек терпят пытки по обвинению за связи с Россией. Об этом доложил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

«Международные организации, находящиеся под контролем и в зависимости от своих спонсоров, в своих мониторингах, к сожалению, не докладывают о чудовищных нарушениях прав человека на Украине, где в застенках сегодня содержатся и подвергаются пыткам тысячи человек, обвиняемых в связи с Россией», — сказал Ионов.

Он пояснил, что причиной такой жестокости стали навязанные коллективным Западом стандарты, которые стирают культурную идентичность и уничтожают традиционные ценности. Антироссийская информационная политика продолжает быть достаточно организованной и обеспеченной.