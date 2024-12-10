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Регион
10 декабря, 13:38

В СПЧ сообщили о пытках людей из-за связей с Россией на Украине

Член СПЧ Ионов заявил, что на Украине пытают людей по обвинению в связях с РФ

На Украине сейчас огромное количество человек терпят пытки по обвинению за связи с Россией. Об этом доложил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

«Международные организации, находящиеся под контролем и в зависимости от своих спонсоров, в своих мониторингах, к сожалению, не докладывают о чудовищных нарушениях прав человека на Украине, где в застенках сегодня содержатся и подвергаются пыткам тысячи человек, обвиняемых в связи с Россией», — сказал Ионов.

Он пояснил, что причиной такой жестокости стали навязанные коллективным Западом стандарты, которые стирают культурную идентичность и уничтожают традиционные ценности. Антироссийская информационная политика продолжает быть достаточно организованной и обеспеченной.

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Недавно экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур рассказал о жестоких пытках, которые применяли украинские спецслужбы. Он пояснил, что многие бывшие пленники делились с ним своими ужасными воспоминаниями о нечеловеческом обращении с ними.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

Николай Рюмин
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